DHA İSTANBUL - PARKTA ÖLÜ BULUNDU

Haber - Kamera: Özgür EREN - Ozan URAL - Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL DHA

Kağıthanede parkta duvar dibinde bir kişi ölü bulundu. Polis, ölümün uyuşturucu madde kullanımından kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde dururken ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Cendere Caddesi\'nde bulunan bir alış veriş merkezinin karşısında bulunan Muhsin Yazıcıoğlu Parkı\'nda saat 18.00 sıralarında, yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kişinin öldüğünü belirledi. Bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin çevresine güvenlik şeridi çekti. Ölen kişinin Murat Direk (46) olduğunu belirleyen polisler, Direk\'in cesedi etrafında ve park içerisinde incelemelerde bulundu.

Cesette herhangi şüpheli bir duruma rastlanmazken polis, ölümün uyuşturucu madde kullanımından kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Bazı kişiler, ölen kişiyi görebilmek için güvenlik şeridine yaklaştı. Cesedin çevresinde oturan bazı kişiler de, polis ekiplerinin uyarısı ile olay yerinden uzaklaştırıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin incelmelerinin ardında ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Cesetten genel ve yakın detaylar

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Polis ekiplerinin güvenlik şeridi çekmesi

-Polis ekiplerinin ceset üzerinde incelemelerde bulunması

-Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü

-Meraklı vatandaşlardan detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar



