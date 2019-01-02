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DHA İSTANBUL - (ÖZEL)  POLİSTEN KAÇAN ŞÜPHELİLERİN VİYADÜKTEN UÇMA ANI...

- OTOMOBİLİN ALTINDA KALMAKTAN SANİYELERLE KURTULDU Haber-Kamera: Hakan KAYA - Hasan YILDIRIM - İStanbul DHA BEŞİKTAŞ'ta geçtiğimiz cuma günü polis kontrol noktasından kaçarken Dolmabahçe-Bomonti Tüneli çıkışında virajı alamayarak viyadükten aşağı düşen

02 Ocak 2019 15:25

- OTOMOBİLİN ALTINDA KALMAKTAN SANİYELERLE KURTULDU

Haber-Kamera: Hakan KAYA - Hasan YILDIRIM - İStanbul DHA
BEŞİKTAŞ\'ta geçtiğimiz cuma günü polis kontrol noktasından kaçarken Dolmabahçe-Bomonti Tüneli çıkışında virajı alamayarak viyadükten aşağı düşen otomobilin kaza anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yolda yürüyen bir kişinin düşen otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu görülüyor.
Dolmabahçe-Bomonti Tüneli\'nin girişinde geçtiğimiz Cuma günü polis kontrol noktasında dur ihtarına uymayarak kaçan ve içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, Bomonti çıkışında virajı alamayıp demir bariyerleri parçalayarak viyadükten düştü. 

SANİYELERLE KURTULDULAR 
Kazada, takla atan otomobilde bulunan sürücü Emre Ç. ile birlikte 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza anının ise güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bir kişi yolda yürürken saniyeler sonra viyadükten uçan otomobil aşağı düşüyor. Düşen aracın altında kalmaktan son anda kurtulan kişinin daha sonra kaçtığı kameralara yansıyor. Kazanın ardından ise ambulans ve polis ekiplerinin geldiği görülüyor. 

Görüntü Dökümü
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(GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ)
-Viyadükten düşen otomobil
-O sırada yoldan geçen kişi
-Otomobilin viadükten düştükten sonra kişinin koşarak kaçması
-Polis ve ambulansın kaza yerine gelmesi
 
 

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