T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA İSTANBUL - (ÖZEL) KADIKÖY'DE MARKET SOYGUNU

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ozan URAL/İSTANBUL DHA Kadıköy'de bir markete gelen yüzleri maskeli kişiler, kepengi kırıp içeriden bir miktar sigara ve içki alarak ardından otomobil ile kayıplara karıştı

08 Kasım 2017 09:13

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ozan URAL/İSTANBUL DHA

Kadıköy\'de bir markete gelen yüzleri maskeli kişiler, kepengi kırıp içeriden bir miktar sigara ve içki alarak ardından otomobil ile kayıplara karıştı.

Olay, Kadıköy Feneryolu Mahallesi, Mustafa Mazhar Bey Sokağı\'nda bulunan bir markette saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile markete gelen yüzleri maskeli kişiler, marketin kepengini ve kapısını kırdıktan sonra içeriden bir miktar sigara ve içki alarak geldikleri otomobil ile kayıplara karıştı. Marketin alarmının çalması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri, markettin çevresinde ve içerisinde delil araştırması yaptı.

Öte yandan, şüphelilerin kaçarken bazı sigaraları kapı önünde düşürdüğü görüldü. Marketteki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, otomobil ile kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Görüntü dökümü
--------------------
- Soyulan market
- Polis ekipleri
- Kaçarken yere düşürülen malzemeler
- Marketin alarmlarının çalması
- Genel ve detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera Hakan KAYAOzan URALİSTANBUL DHA KadıköyOlay Kadıköy Feneryolu Mahallesi Mustafa Mazhar Bey SokağıEdinilenMarketinOlayMarkettekiGörüntüSoyulanPolisKaçarkenGenel

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24