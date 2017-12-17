DHA İSTANBUL - (ÖZEL) HALİÇ KÖPRÜSÜNDEKİ KAZADA "BONZAİ" İDDİASI...

*Haliç köprüsü üzerinde bir motosiklet ile 3 otomobile çarpan sürücünün \"bonzai\" kullandığı iddia edildi.

Haber - Kamera: Zeki GÜNAL / İstanbul DHA

Haliç Köprüsü üzerinde meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bir motosiklet ile 3 otomobile çarptı.

D-100 Karayolu Haliç Köprüsü üzeri Ankara istikametindeki kaza dün saat 15:00 sıralarında meydana geldi. Aracının direksiyon hakimiyetini kaybettiği iddia edilen sürücü, bir motosiklet ve 3 otomobile çarptı. Çapmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yol kenarına savruldu. Araçlarda da hasar meydana geldi. Olay yerine gelen polis, kazaya karışan sürücülere alkol testi yaptı. Araçlarında hasar meydana gelen sürücüler, kazaya neden olduğunu söyledikleri sürücüye tepki gösterdi. Aracı hasar gören sürücülerden biri, \"Polisler, bonzai içtiğini söyledi\" diye konuştu. Kazaya neden olduğu öne sürülen sürücü, polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Kask kamerası trafik

- D-100 Haliç köprü üzeri Ankara istikameti

-Kazaya karışan araçlar ve motosiklet

-Motosiklet sürücüsü ile röportaj

-Polis aracında oturan; kazaya sebep olduğu ve bonzai içtiği iddia edilen kişi

-Kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü ile röportaj

-Polis ekiplerinin çalışmaları

-Kazaya neden olan sürücünün kullandığı araç (beyaz hafif ticari araç - 34 PJ 0346)

-Fotoğraflar

-Genel ve detaylar