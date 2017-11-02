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DHA İSTANBUL - (ÖZEL HABER)TRAMVAY YOLUNA GİREN KONSOLOSLUK ARACI YAYAYA ÇARPTI

Haber - Kamera: İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK - Ersan SAN / İSTANBUL DHA Fatih'te, tramvay yolunda ilerleyen konsolosluk aracı, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı

02 Kasım 2017 20:01

Haber - Kamera: İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK - Ersan SAN / İSTANBUL DHA
Fatih\'te, tramvay yolunda ilerleyen konsolosluk aracı, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Bazı vatandaşlar, araç sürücülerinin tramvay yolunu kullanmasına tepki gösterdi.
Kaza, saat 12.30 sıralarında, Sirkeci durağı yakınında meydana geldi. Tramvay yoluna girerek Sultanahmet yönüne doğru ilerleyen 34 CD 1049 plakalı hangi konsolosluğa ait olduğu öğrenilemeyen araç, Sirkeci durağına yakın noktada yolun karşısına geçmeye çalışan 28 yaşındaki Emrah Yalçın\'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yere yığılan Yalçın\'ı görenler durumu hemen 112 ya bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü. Kaza nedeniyle, Sultanahmet yönüne doğru tramvay seferleri bir süre aksadı. Görgü tanıkları, tramvay yolunda ilerleyen aracın aniden Emrah Yalçın\'a çarptığını belirtti. Vatandaşlar, araçların tramvay yolunu kullanmalarına tepki gösterdi. Bu arada, kazanın ardından da bazı araçların tramvay yolunu kullanarak ilerlediği görüldü.
 
Görüntü dökümü:
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CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ:
-Yaralıya sağlık ekiplerinin müdahalesi
-Yaralının sedyeyle ambulansa taşınması
-Kazaya karışan konsolosluk aracından görüntü
-Detaylar

AKTÜEL GÖRÜNTÜLER:
-Olayın meydana geldiği noktadan görüntü
-Tramvayların geçişinden görüntüler
-Görgü tanıklarıyla röportajlar
-Tramvay yolunda ilerleyen araçlardan detaylar
-Genel görüntüler
 

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