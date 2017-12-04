DHA İSTANBUL - (ÖZEL HABER)BEYOĞLU'NDA BİR ARAÇTAN RASTGELE ATEŞ AÇILDI; 4 YARALI

Haber - Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Beyoğlu\'nda, bir araçtan rastgele ateş açılması sonucu 4 kişi yaralandı. Polisi alarma geçiren olayla ilgili çok yönlü çalışma başlatıldı.

Olay, Piyalepaşa Mahallesi Kuzey Sokak\'ta saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, geldikleri otomobil içerisinden

havaya ve çevreye rastgele ateş açan kişi ya da kişiler, kaçarak izlerini kaybettirdi. Açılan ateş sonucu sokakta bulunan 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Fatih E., Erdi Y., Ömer Emin E. Fırat D. çevredekiler tarafından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Çevik Kuvvet ekipleri, hastane önünde güvenlik önemi aldı. Olayın yaşandığı sokakta alınan güvenlik önleminin ardından Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışma yaptı. Sokakta çok sayıda boş kovan bulundu. Bir otomobilin arka camına da kurşun isabet ettiği belirlendi. Özel Harekat polisleri, sokakta şüpheli gördükleri kişileri arayarak kimlik kontrolünden geçirdi. Durdurulan bazı araçları da arandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler de, çevredeki sokaklarda denetimlerde bulundu. Olayla ilgili çok yönlü çalışma sürüyor

Öte yanda, tedavileri süren yaralılardan Fırat D.\'nin durumun ağır olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntü

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Özel Harekat Timleri

-Polis şüpheli gördükleri kişileri araması

-Sokakta delil araştırması yapan polisler

-Hastane görüntü

-Hastanede güvenlik önemi alan polisler

-Genel ve Detaylar