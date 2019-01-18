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DHA İSTANBUL - (ÖZEL GÖRÜNTÜLERLE) - ESENYURT'TA ARAÇ KALDIRIMDAKİ LİSELİLERE ÇARPTI

Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul DHA Esenyurt'ta bir araç, kaldırımda yürüyen lise öğrencilerine çarptı

18 Ocak 2019 16:14

Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul DHA
Esenyurt\'ta bir araç, kaldırımda yürüyen lise öğrencilerine çarptı. Kazada 4 öğrenci yaralandı.
Kaza saat 12.30 sıralarında Doğan Araslı Bulvarı\'nda meydana geldi. Murat Çelik, aracının kontrolünü kaybedince kaldırımda yürüyen lise öğrencilerine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 4 öğrenci savrulurken araç da üst geçidin yanındaki alana uçtu. Yaralanan öğrencilerin arkadaşları olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Öğrenciler olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücü, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Sürücü Çelik, yola çıkanlara çarpmamak için direksiyon kırınca aracının hakimiyetini kaybettiğini söyledi.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Yaralıların görüntüsü
-Yaralılara müdahaleden görüntü
-Ambulansa götürülmesi
-Sürücünün görüntüsü
-Olayı anlatması
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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