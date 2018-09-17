DHA İSTANBUL - (ÖZEL) ADIMINI İÇERİYE ATTI, SONRASI KORKUNÇ...

- İMALATHANEDEKİ BÜYÜK PATLAMA KAMERADA

- Patlama kilometrelerce öteden bile duyuldu, deprem olduğunu sananlar da oldu.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ- Emin YEŞİL / İSTANBUL, (DHA)

Başakşehir\'de deterjan ve sabun üretimi yapan imalathanede, iş yeri sahibi içeri girdikten 10 saniye sonra şiddetli bir patlama meydana geldi. Şiddetli patlamanın ardından binadan geriye sadece kolanlarının kaldığı patlamada iş yeri sahibi ağır yaralandı. Patlama anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 2 Eylül Pazar günü deterjan ve sabun üretimi yapan bir imalathanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre imalathane önüne aracıyla gelen imalathane sahibi Kenan S. aracından inerek imalathaneden içeri girdi. Yaklaşık 10 saniye sonra, içerisinde kimyasal maddelerinde bulunduğu imalathanede henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle büyük bir patlama meydana geldi. Şiddetli patlamanın ardından binadan geriye sadece kolanları kalırken, Kenan S. ağır yaralandı. Patlamanın ardından da binada yangın çıktı. Çevredeki çok sayıda binanın da patlamanın şiddetinden dolayı camları kırıldı. Patlama sesini duyan ve büyük korku yaşayan mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri patlamanın şiddetiyle ağır yaralanan ve çıkan yangın sonrası vücudunda yanıklar oluşan Kenan S.\'yi ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

PATLAMA ANI KAMERADA

Patlama anı saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde imalathanenin önünde bulunan aracın içinden iş yeri sahibi Kenan S.\'nin indiği görülüyor. Bir süre binanın önünde bekleyen imalathane sahibi daha sonra içeri giriyor. Kenan S. içeri girdikten yaklaşık 10 saniye sonra ise binada büyük bir patlama meydana geliyor ve her yanı alevler sarıyor.

PATLAMA SESİ 4 KM UZAKLIKTAN BİLE DUYULDU

Sabah saat 05.00 sıralarında meydana gelen patlama çoğu vatandaşı uykusundan uyandırdı. Yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulunan evinden patlama sesini duyup uyandığını söyleyen Aykut Taş ,\" Sabah 08.00 gibi geldim. Buranın patlamış olduğunu gördüm. Bildiğimize göre burada deterjan üretiliyordu ama net olarak bir bilgimiz yok. Uyku sersemi uykudan uyandığımda o ses neydi diye. Cama çıktığımda evimin etrafında bir şey yoktu. Büyük panik yaşadık. Oturduğumuz konutlardaki bütün ışıklar teker teker yandı. Bütün insanlar kalktı. Çok şiddetli bir patlama yaşandı\" dedi.

\"DEPREM OLDU SANDIM\"

Patlamanın yaşandığı imalathaneye 500 metre mesafede oturan Mustafa Peker ise, \"Uykumdan uyandım ben, o kadar şiddetli bir patlamaydı. Deprem mi oluyor dedim. Sonra bağrışmalar oldu millet oraya doğru koştu. Duyduk ki birisi orada yanmış çıkartmışlar\" diye konuştu. Büyük panik yaşadıklarını söyleyen Peker ,\"Ev sallandı deprem gibiydi uykudan uyandım\" diye konuştu.

Kenan S.\'nin durumunun ağır olduğu ve 12 gündür yoğun bakımda olduğu öğrenildi. Öte yandan deterjan ve sabun üretimi yapan imalathanenin ruhsatsız ve kaçak üretim yaptığı iddia edildi.

Görüntü Dökümü

-------------

GÜVENLİK KAMERASI

-Kenan S.nin aracından inişi

-Binaya girişi

-Patlama anı

//AKTÜL GÖRÜNTÜ

Patlayan binadan genel ve detay görüntü

Görgü tanıkları ile röportaj



