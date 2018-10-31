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DHA İSTANBUL - (ÖZEL) - SUUDİ BAŞSAVCININ GECE YARISI MİT ZİYARETİ

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL /İstanbul DHA İstanbul Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması için Türkiye'ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb, saat 00

31 Ekim 2018 11:37

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL /İstanbul DHA

İstanbul Suudi Arabistan Başkonsolosluğu\'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması için Türkiye\'ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb, saat 00.10 sıralarında İstanbul MİT Bölge Müdürlüğü\'ne gitti

Cemal Kaşıkçı soruşturması için iki gün önce Türkiye\'ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb, saat 00.10 sıralarında kaldığı otelden çıktı. Suudi Başsavcı, İstanbul MİT Bölge Müdürlüğü\'ne geçti. Bir süre burada kalan Suudi savcı tekrar otele döndü.

 

Görüntü Dökümü:

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-Araçların MİT Bölge Müdürlüğü\'ne girişi

-önceki gün çekilen takip görüntüleri

 

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