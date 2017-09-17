T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA İSTANBUL - (ÖZEL) - SURİYELİ ÇOCUKLARIN TEHLİKELİ HAREKETLERİ

  Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İstanbul DHA Kadıköy'de metrobüse kaçak binen Suriyeli çocukların canlarını tehlikeye atarak izledikleri yol kameraya yansıdı

17 Eylül 2017 19:12

 

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İstanbul DHA
Kadıköy\'de metrobüse kaçak binen Suriyeli çocukların canlarını tehlikeye atarak izledikleri yol kameraya yansıdı.
Uzunçayır Metrobüs durağında dilencilik yapan Suriyeli çocuklar, durağa ulaşmak için canlarını tehlikeye atıyor. Güvenlik görevlilerine yakalanmamak için D-100 Karayolunu kullanan çocuklar, bariyerleri aşarak durağa ulaşmaya çalışıyor. Çocuklar bugün yine durak çevresindeydi. Çocukların tehlikeli hareketleri kameraya yansıdı. Çocuklar görüntülendikleri farkedince kameramanı taş yağmuruna tuttu. Çocuklar daha sonra metrobüs yolcuna girerek durağa ulaştı.
 
Görüntü Dökümü:
-----
-Bariyerlerin arasındaki çocuklar
-Çocukların taş atması
-Metrobüs araçlarının durağa gelmesi
-Otoyolda akan trafik
-Çocukların koşuşturması
-Genel ve Detay
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ramazan EĞRİDHA KadıköySuriyeliUzunçayır MetrobüsGüvenlikD100 KarayolunuDökümü BariyerlerinDetay

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24