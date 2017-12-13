DHA İSTANBUL - (ÖZEL) - EKMELEDDİN İHSANOĞLU'NDAN KUDÜS ZİRVESİ DEĞERLENDİRMESİ

* MHP İstanbul Milletvekili ve İslam İşbirliği Teşkilatı Eski Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu,

\"Birinci derecede ilgisi olması gereken ülkelerin başkanlarının veya hükümet başkanlarının gelmediğini görüyoruz. 57 ülkenin toplandığı bir zirveden çıkması beklenen kararlar konsensüse bağlıdır. O bakımdan bu konsensüs nasıl oluşacak bugün birkaç saat içerisinde göreceğiz\"

\" Ben genel sekreterken bu meselelerle ilgili büyük bir plan hazırladık. Bu plan zirvelerde kabul edildi fakat ülkeler uygulamadı. Temennim burada Kudüslülerin de problemleriyle ilgilenilsin\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

İstanbul\'da düzenlenen \'kudüs zirvesi\'ni takip eden MHP İstanbul Milletvekili ve İslam İşbirliği Teşkilatı Eski Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, \"Ben genel sekreterken bu meselelerle ilgili büyük bir plan hazırladık. Bu plan zirvelerde kabul edildi fakat ülkeler uygulamadı. Temennim burada Kudüslülerin de problemleriyle ilgilenilsin\" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın çağrısı ile İstanbul\'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (ITT) Olağanüstü Zirvesi başladı.

MHP İstanbul Milletvekili ve İslam İşbirliği Teşkilatı Eski Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu da zirveyi takip ediyor. İhsanoğlu, zirve ile ilgili DHA\'ya değerlendirmelerde bulundu. İhsanoğlu, zirvenin toplanmasının önemli bir adım olduğunu dile getirerek, “Türkiye İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak bu inisiyatifi almıştır ve çok büyük gayretler sarf etmiştir. Burada büyük bir katılım olduğunu biliyorum. Birinci derecede ilgisi olması gereken ülkelerin başkanlarının veya hükümet başkanlarının gelmediğini görüyoruz. 57 ülkenin toplandığı bir zirveden çıkması beklenen kararlar konsensüse bağlıdır. O bakımdan bu konsensüs nasıl oluşacak bugün birkaç saat içerisinde göreceğiz\" dedi.



“TÜRKİYE ELİNDEN GELENİ YAPMIŞTIR\"

İhsanoğlu, “Bu dünya politikaları, Ortadoğu\'nun istikrarı, ülk emizin istikrarı açısından fevkalade olağanüstü bir haldir. Türkiye elinden geleni yapmıştır. Netice sadece Türkiye\'nin inisiyatifine bağlı olarak kalsa daha farklı şeyler olabilir. Ama her şeye rağmen aklı selim şekilde ve 1.5 milyar Müslüman\'ın beklediği bu zirveden Filistin davası, Kudüs şehrinin statüsünün korunması için önemli kararların çıkmasını bekliyorum. Tabi siyasi kararlar alınacak, bir takım adımlar atılacak. Bu kararın yanlışlığını gösterilmesi açısından kararların alınması lazım. Kudüs\'ün Filistin\'in başkenti olarak tanınması lazım ve orada İslam ülkelerinin temsilciliklerinin açılması lazım. Mesele bir bütündür. Kudüs\'ün unutulan bir tarafı var. Kudüslüler orada çok iyi durumda değil. Yarım asırdan beri biriken problemler var. İskan, eğitim, sağlık problemleri var. Ben genel sekreterken bu meselelerle ilgili büyük bir plan hazırladık. Bu plan zirvelerde kabul edildi fakat ülkeler uygulamadı. Temennim burada Kudüslülerin de problemleriyle ilgilenilsin\" şeklinde konuştu.

“TEMSİL SEVİYESİNİN ÇOK YÜKSEK OLMADIĞINI ÖĞRENMİŞ BULUNUYOR\"

Zirveye katılımı da değerlendiren İhsanoğlu, “Önemli bir katılım var. Arap ülkelerinin bazıları katıldı, bazıları katılmadı. Filistin konusu ile ilgili birinci derecede katılması gereken ülkelerin temsil seviyesinin çok yüksek olmadığını öğrenmiş bulunuyorum\" diye konuştu.

KATILIMCILAR

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi\'nde düzenlenin katılımcıları arasında şu isimler yer alıyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Burnei Hasan El-Bolkıah, Cibuti Başbakanı Abdoulkader Kamil Mohamed, Kazakitan Meclis Başkanı Kassım Jomart Tokayev, Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Faiez Serrag, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, Ürdün Kralı Kral 2.Abdullah, Özbekistan Senato Başkanı Nigmatulla Yuldaşev, Malezya Başbakanı Najıb Razzak, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir, Gine Devlet Başkanı Alfa Conde, Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Komorlar Devlet Başkanı Azalı Assoumanı.

Venezuella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise misafir statüsünde katılıyor.

İslam İşbirliği Teşkilatı\'nın 57 üye ülkesi bulunuyor.

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