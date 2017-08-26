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DHA İSTANBUL  - (ÖZEL) - BAKANIN KATILACAĞI TÖREN ÖNCESİ PROTESTO

  * Üsküdar Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ gerçekleştirilen  'Örnek Dönüşüm' projesi kapsamında Çamlıca Kirazlıtepe Mahallesi'nde başlayacak yıkım töreni öncesi protesto gösterisi yapıldı

26 Ağustos 2017 17:55

 

* Üsküdar Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ gerçekleştirilen  \'Örnek Dönüşüm\' projesi kapsamında Çamlıca Kirazlıtepe Mahallesi\'nde başlayacak yıkım töreni öncesi protesto gösterisi yapıldı.

* Evlerinin değerlerinin çok altında değer verildiğini öne süren bazı mahalle sakinleri  ellerindeki pankart ve dövizlerle bakana seslerini duyurmaya çalıştı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA
Üsküdar Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ tarafından gerçekleştirilen  \'Örnek Dönüşüm\' projesi kapsamında Üsküdar\'da 4 mahalleyi kapsayan yıkımlar Çevre ve Şehircilik  Bakanı Mehmet Özhaseki\'nin katılacağı törenle başlayacak. Tören öncesi Kirazlıtepe Mahallesi Adile Naşit Sokak\'ta toplananlar, evlerine değerlerinin çok altında fiyat verildiğini öne sürerek protesto gösterisi yaptı.
“Mülkiyet Hakkı kutsaldır\", \"Boğaziçi imar yasası değişmeden imar problemi çözülemez\" , \"Mahallelerimiz terk etmek istemiyoruz\" yazılı pankart açan grup, alkış ve düdüklerle eylemlerine devam etti.
Protestocu mahalle sakini, “Belediye başkanımız burada TOKİ ile işbirliği yaparak Kirazlıtepe halkıyla anlaştığı iddiasında bulunuyor. Kesinlikle Kirazlıtepeliler, Üsküdarlılar TOKİ ile anlaşmadı. Belediyede çalışan  3-5 kişinin evlerini yıkarak tüm Türkiye\'ye burada anlaştık izlenimi yaratıyorlar. Kesinlikle anlaşmadık. Biz kentsel dönüşüme karşı değiliz. Biz haklarımızın verilmesini istiyoruz. Kentsel dönüşüme evet diyoruz, TOKİ ve belediyenin belirlediği bedellere hayır diyoruz“ diye konuştu. Başka bir mahalle sakini ise, “Bize verdikleri rakam dalga geçilecek bir rakam\" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Toplanan grubun görüntüsü
-Açılan pankart ve dövizler
-Alkış ve düdüklerle protesto etmeleri
-Slogan atmaları
-Vatandaşlarla röp
-Çamlıca Camiiden görüntü
-Genel ve deta görüntüler
  
 

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