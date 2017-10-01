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DHA İSTANBUL - OTOMOBİL BELEDİYE OTOBÜSÜNE ARKADAN ÇARPTI: 2 YARALI

Haber - Kamera: Uğur AYAZSIN / İstanbul DHA Bostancı'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, durağa yanaşan içi yolcu dolu belediye otobüsüne arkadan çarptı

01 Ekim 2017 11:51

Haber - Kamera: Uğur AYAZSIN / İstanbul DHA
Bostancı\'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, durağa yanaşan içi yolcu dolu belediye otobüsüne arkadan çarptı. Hurdaya dönen otomobilin içerisinde sıkışan 2 kişi,  itfaiye ekiplerinin yardımla otomobilden güçlükle çıkarıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

KAZA SABAH 07.30\'DA MEYDANDA GELDİ 
Kaza, D-100 karayolu Kartal istikameti Bostancı Köprü girişinde saat: 07.30 sıralarında meydana geldi.  İddiaya göre Kaan Yılmaz yönetimindeki 34 DE 7784 plakalı lüks marka otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak, Bostancı Köprüsü girişindeki durağa yanaşan içi yolcu dolu 16 S numaralı belediye otobüsüne arkadan çaptı.
 
2 KİŞİ OTOMOBİL İÇERİSİNDE SIKIŞTI
Çarpmanın etkisiyle otobüs ileri doğru kayarken, 2 kişi otomobilin içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 sağlık ekibi sevk edildi.

YARALILAR GÜÇLÜKLE KURTARILDI
Araç içerisinde sıkışan yaralıları kurtarmak için çevredekiler ve sağlık ekipleri seferber oldu. Araç sürücüsü Kaan Yılmaz otomobilden güçlükle çıkartıldı. Diğer yaralı Dilan Aksakallı ise itfaiye ekipleri tarafından aracın sağ ön kapısı kesilerek çıkartıldı.
Yaralılar ambulanslarla Fatih Sultan Mehmet Hastanesi\'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Kazada otobüsün içerisindeki yolculardan yaralanan olmadı. Araçlar ise çekici yardımı kaldırıldı. 

 
Görüntü Dökümü:
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-Kazaya karışan  otomobilden görüntü
-Yaralıların kurtarılması
-Sağlık ekipler
-İtfaiye ekipleri
-Polislerden görüntü
-İtfaiyenin kurtarma çalışması
-Yaralıların araçtan çıkartılması
-Araç içerisinde sıkışan yaralı kadın ve erkek
-Kurtarılan yaralıların ambulansa koyulması
-Belediye otobüsü
-Otobüsün parçalanan kısmı
-Yol kenarına fırlayan araba parçaları
-Genel ve detaylar
 
 

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