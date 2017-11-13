DHA İSTANBUL - OTEL ODASINDA  8 KİLO 758 GRAM MORS DİŞİ ELE GEÇİRİLDİ 

Haber: Enver ALAS / İstanbul DHA

Fatih\'te, polis operasyonda Ukraynalı T.K\'nın kaldığı otel odasına yapılan baskında, 8 kilo 758 gram mors dişleri ve 19 parça 7 kilo 685 gram farklı hayvanlara ait kemikler ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli yürüttüğü operasyonda, Fatih ilçesinde Ukrayna uyruklu T.K. takibe alındı.

Kaldığı otel odasına yapılan baskında, yapılan arama sonucu 6 parça 8 kilo 758 gram mors dişleri, 19 parça 7 kilo 685 gram farklı hayvanlara ait kemikler, 4 kilo kehribar tespih, 10 kilo 75 gram kehribar tespih taşı, 145 adet bin 600 gram gümüş yüzük ele geçilirdi. T.K\'nın, mors dişleri ve hayvan kemiklerini yurt dışından kaçak yollardan getirdiği ve piyasaya sürmeye hazırlandığı bildirildi. TK\'ya

hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

Görüntü dökümü:

--------------

-Ele geçirilen malzemelerin fotoğrafları