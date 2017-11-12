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DHA İSTANBUL - OSMAN BAYDEMİR GÖZALTINA ALINDI

Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL DHA Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) Urfa Milletvekili Osman Baydemir, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alındı

12 Kasım 2017 22:00

Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL DHA
Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) Urfa Milletvekili Osman Baydemir, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alındı.
HDP Milletvekili Osman Baydemir Hamburg\'tan, THY\'nin TK-1662 sefer sayılı uçağıyla saat 16.45\'te Atatürk Havalimanı VIP salonuna geldi. \"Terör örgütü propagandası yapmak\" suçlamasıyla yargılandığı davada ifadesinin alınması için \"yakalama kararı\" çıkarılan Baydemir burada gözaltına alındı.  Baydemir, Bakırköy Adliyesi\'ne götürüldü.
Beydemir\'in, Urfa\'nın Birecik ilçesinde Newroz kutlamasında yaptığı konuşma nedeniyle açılan davanın 9 Kasım\'da görülen duruşmasında, ifadesi alınmak üzere hakkında, “yakalama kararı\" çıkarılmıştı.

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