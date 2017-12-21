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DHA İSTANBUL - (operasyon görüntüsüyle) TARİHİ ESER KAÇAKÇILARINA YÖNELİK EN BÜYÜK OPERASYON

  * İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen ve "Zeus" adı verilen operasyonda  26 bin 456 adet tarih eser ele geçirildi

21 Aralık 2017 15:10

 

* İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen ve \"Zeus\" adı verilen operasyonda  26 bin 456 adet tarih eser ele geçirildi.

 

* En büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu olduğu belirtilen operasyonda ele geçirilenler arasında Miken kılıcı, Büyük İskender\'in büstü, Tanrı Hermes heykeli gibi paha biçilmez eserler de yer alıyor.

 

Haber: Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 3 ay önce başlattığı çalışma sonucu tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin bazı tarihi eserleri yurtdışına kaçıracağı belirlendi. Tarihi eserleri ellerinden çıkarmak için çalışmalara başlayan şüphelilere 12 Aralık\'ta operasyon düzenlendi. \"Zeus\" adı verilen operasyonda Düzce\'de 6 kişi yakalandı. Devamında İstanbul merkezli 4 ilde yapılan operasyonlarda 7 kişi daha gözaltına alındı.

 

PAHA BİÇİLMEZ ESERLER ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ev ve iş yerlerine yapılan baskınlarda 26 bin 456 adet tarihi eser ele geçirildi. Çok sayıda gümüş, altın ve bronz sikkenin yanı sıra ele geçirilen eserler arasında paha biçilemeyen Miken kültürüne ait kral kılıcı, Hellenistik döneme ait Tanrı Helios\'un betimlendiği kraliçe tacı, Büyük İskender\'in Hindistan seferine hitaben yapılan doğu kökenli heykel büstü, Tanrı Hermes heykeli, Fenike tipi gözyaşı şişeleri de yer alıyor. Operasyonun  en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu olduğu belirtildi.

Öte yandan operasyon anları polis kamerasına yansıdı

 

Görüntü Dökümü:

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AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Ele geçirilen eserlerin masa üstü görüntüsü

 

-POLİS KAMERASI

-İş yerleri ve evlere yapılan baskın

-Aramalardan görüntü

-Tarihi eserlerin bulunması

-Detaylar

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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