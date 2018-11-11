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DHA İSTANBUL - ÖLDÜRÜLEN ABLA VE KARDEŞİN CENAZELERİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI

Haber- Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHA Halkalı'da  öldürülen Zahide Oğuz (42) ve kardeşi  Kutlay Oğuz'un (36) cenazeleri Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

11 Kasım 2018 17:51

Haber- Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHA
Halkalı\'da  öldürülen Zahide Oğuz (42) ve kardeşi  Kutlay Oğuz\'un (36) cenazeleri Yenibosna\'daki Adli Tıp Kurumu\'ndan alındı. Katil zanlısı eş, polise giderek teslim oldu. 

CİNAYETİN ARDINDAN TESLİM OLDU
Küçükçekmece\'nin Halkalı semtinde dün gece akşam saatlerinde G.O., iddiaya göre tartıştığı eşi Zahide Oğuz ve kayınbiraderi Kutlay Oğuz\'u  öldürmüş, ardından da polise giderek teslim olmuştu. Hayatını kaybeden Zahide ve Kutlay (34) Oğuz\'un yakınları cenazeleri almak için Yenibosna\'da bulunan  Adli Tıp Kurumu\'na geldi. Otopsi işlemlerinin ardından abla ve kardeşin cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu\'ndan alındı. Oğuz kardeşler  yarın öğle vakti Halkalı\'da bulunan Zeynebiye Camii\'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek. 

İKİ YIL ÖNCE ÇOCUKLARINI TRAFİK KAZASINDA KAYBETMİŞLER
Katil zanlısı koca G.O. ile eşi Zahide Oğuz\'un 2 yıl önce üniversite eğitimi için Muğla\'da bulunan oğullarını motosiklet kazasında 
hayatını kaybettiği, 2 yıldır aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan çiftin bir süre ayrı yaşadığı, ancak yakın zamanda barışarak yeniden bir araya geldiği öğrenildi. 

Görüntü Dökümü:
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-Cenaze aracının çıkışı
-Yakınlarının araçlara binerek gidişi
-Genel ve detaylar 
 

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