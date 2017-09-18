DHA İSTANBUL - OKULLARIN İLK GÜNÜNDE AKŞAM TRAFİĞİ... 

Ramazan EĞRİ - İdris TİFTİKÇİ / İstanbul DHA

İstanbul\'da okulların açıldığı ilk günün akşamında trafiğin rahat seyrettiği gözleniyor. Kentte trafik yoğunluğu Saat 18.00 itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin yoğunluk haritasına göre yüzde 48 seviyelerinde oldu. Bazı noktaların dışında İstanbul\'da trafik akıcı seyrediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Trafiğin yoğun olduğu noktalardan olan Kadıköy Uzunçayır\'dan görüntü

-Okmeydanı ve Çağlayan\'dan görüntüler

-Detaylar

18.09.2017 - 18.19 Haber Kodu : 170918207