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DHA İSTANBUL - OKULLARDA "UYUM HAFTASI" HEYECANI (3)

  - Trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 50 seviyelerinde oldu

11 Eylül 2017 13:35

 

- Trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 50 seviyelerinde oldu.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Hasan YILDIRIM - Çağatay KENARLI- İSTANBUL DHA
Okul öncesi, ilkokul birinci, ortaokul beşinci ve lise dokuzuncu sınıfa devam edecek öğrenciler için uyum haftası bugün başladı.
İstanbul\'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu, İstanbul Büyükşehir Beledeyesi\'nin yoğunluk haritasına göre  yüzde 50\'ler seviyesinde oldu. Ataşehir\'de İlkokul 1. Sınıf öğrencileri velileri ile birlikte okula geldi öğrenci ve velilerin heyecanlı oldukları görüldü.
Ali Fuat Cebesoy İlkokuluna gelen öğrencilerin bazıları heyecandan konuşamazken bazıları ise rahat tavırları ile dikkat çekti. Belinay isimli öğrenci ise okulu çok sevdiğini pek bir şey bilmediğini annesinin ilk önce resim yapabileceklerini söylediğini anlattı.
Millli Eğitim Bakanlığı tarafından yurt genelinde uygulanan uyum haftası, öğrencilerin okul kaygılarını gidermek ve onlara okul ortamını sevdirmek, öğrenme ortamı, öğretmenleri ve arkadaşlarını tanımalarına yardımcı olmak için 2006-2007 eğitim öğretim yılından bu yana uygulanıyor. Son yıllarda ortaokul beşinci sınıf öğrencilerini de kapsayacak şekilde genişletilen uygulamaya bu yıl lise dokuzuncu sınıf öğrencileri de eklendi. 

Görüntü Dökümü:
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-Trafikten görüntü
-Öğrencilerle röp
-Velilerle röp
-D- Karayolundan görüntü
-Halıcıoğlundan görüntü
-Barbaros Bulvarından görüntü
-Trafikteki servis araçları
-Kurtuluş Ortaokulundan görüntü
-Öğrencilerin kapıda beklemesi
-Hüviyet Bekir İlkokulundan görüntü
-1. Sınıf öğrencilerinden görüntü
-Okul önündeki kalabalık
-Öğrencilerle röp.
-Okul kapısındaki sınıf listeleri
EK GÖRÜNTÜ
-Okula giren öğrencilerden görüntü
-Öğrencilerle röp
-Velilerle röp
-Genel ve Detay
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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