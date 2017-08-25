DHA İSTANBUL - NUMAN KURTULMUŞ'TAN "AYASOFYA"  AÇIKLAMASI

* Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş,

\" (İbadete açılacak mı?) Şu anda gündemimizde yok. Ancak Fatih Sultan Mehmet\'in fetih hakkı olduğunu ifade etmek isterim\"

\" (Restorasyon çalışmaları) Ümit ediyoruz ki, 2018 yılının sonuna kadar iç zeminin düzeltilmesi ve iç cephedeki düzenlemeler bitirilecektir\"

Haber-Kamera: Enver ALAS - İstanbul,DHA

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, restorasyon çalışmaları devam eden Ayasofya Müzesi\'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Bakan Kurtulmuş, Kültür ve Turizm İl Müdürü Coşkun Yılmaz ve Ayasofya Müzesi Müdürü Hayrullah Cengiz ile birlikte restorasyon çalışmalarını inceledi.

Restoratörlerden çalışmalara ilişkin bilgi alan Bakan Kurtulmuş, ziyaretin ardından bir basın açıklaması yaptı.

Ayasofya\'nın Türk tarihinin önemli eserlerinden birisi ve büyük bir medeniyet şaheseri olduğunu belirten Kurtulmuş, \"İçindeki hem Bizans döneminden kalma hem de Osmanlı döneminde ilave edilen eserlerle çok değerli bir başyapıttır\" diye konuştu.

\"2018 YILININ SONUNA KADAR İÇ ZEMİNİN DÜZELTİLMESİ VE İÇ CEPHEDEKİ DÜZENLEMELER BİTECEK\"

Bakan Kurtulmuş, Fatih\'in İstanbul\'u fethinden sonra Osmanlı\'nın Ayasofya\'ya ihtimamla baktığını ve çeşitli zamanlarda geniş kapsamlı restorasyonlar geçirdiğini aktardı. Ayasofya\'da devam eden restorasyonun, 1850\'den bu yana gerçekleştirilmekte olan en önemli bakım ve onarım faaliyetlerinden birisi olduğuna vurgu yapan Kurtulmuş, \"Az önce gördük, yerde çatlamış mermerler içerisinde \'derz\'lerin değiştirilmesi, kırılmış olan mermerlerinin zeminin değiştirilerek oraya yapıştırılmaları, dış cephedeki çatlakların giderilmesi ayrıca kuzey cephenin iç onarımları restorasyon çalışmaları süratle devam ediyor. Ümit ediyoruz ki, 2018 yılının sonuna kadar iç zeminin düzeltilmesi ve iç cephedeki düzenlemeler bitirilecektir\" dedi.

\"ASLINA VE RUHUNA UYGUN BİR ONARIM\"

Ayasofya\'nın imarethanesiyle, şadırvanıyla, medresesiyle aynı zamanda tam anlamıyla bir külliye olduğunu söyleyen Numan Kurtulmuş, müzeye hergün binlerce turist tarafından ziyaret edildiğini dile getirdi. Kurtulmuş, \"Aslına ve ruhuna uygun bir şekilde bu onarımın bitirileceği günü sabırla beklediğimizi ifade ediyorum\" diye konuştu.

AYASOFYA İBADETE AÇILACAK MI?

Numan Kurtulmuş, açıklamalarının ardından basın mensuplarının da sorularını yanıtladı. Ayasofya Müzesi\'nin ibadete açılıp açılmayacağıyla ilgili bir sorusu üzerine Kurtulmuş, \"Gündemimizde yok. Ama sonuçta Ayasofya Fatih Sultan Mehmet\'in fethinin bir sonucu olarak ibadethane haline getirilmiş. Daha sonra bir Bakanlar Kurulu kararıyla müze haline dönüştürülmüştür. Şu anda gündemimizde yok ancak Fatih Sultan Mehmet\'in fetih hakkı olduğunu ifade etmek isterim\" diye yanıt verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş\'un ziyareti yaklaşık bir saat sürdü. Kurtulmuş, müzede bulunan yerli ve yabancı bazı turistlerle sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Görüntü Dökümü

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-Numan Kurtulmuş\'un müzeye gelişi

-Müzeyi ziyaret

-Restorasyon çalışmaları

-Yetkililerden bilgi alması

-Numan Kurtulmuş\'un açıklamaları

-Genel ve detaylar