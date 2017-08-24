DHA İSTANBUL - NUMAN KURTULMUŞ: YILIN İLK 6 AYINDA 15 MİLYON TURİST RAKAMINI GEÇTİK

* Kültür ve Turim Bakanı Numan Kurtulmuş,

\"(TURİST SAYISI) Geldiğimiz sonuçlar itibarıyla yılın ilk 6 ayında 15 milyon turist rakamını geçtik. Turizm sektörünün şu ana kadar olan geliri, 9 milyar doları geçti. İstanbul\'a ilk 7 ayda 6 milyon turist geldi\"

\"(İSTANBUL\'DAKİ YAPILAŞMA) Rant baskısı şehirlerimizi özellikle İstanbul\'u esir almış durumda. Maalesef şehirlerimizde rant hırsı değişmiyor. Özellikle yüksek binalara müsaade etmemek ve bu konuda hassasiyetlerin ortaya konulması lazım

(KÜTÜPHALELERİN AÇIK OLMASI ) İnşallah kütüphaneleri 24 saat açık hale getireceğiz. Karnı acıktığında dışarı çıkmaması için çay, simit, çorba gibi ufak atıştırmalık yapıp yine çalışmaya devam edebilecekleri imkanı inşallah sağlayacağız\"



Haber-Kamera: Enver ALAS - İstanbul,DHA

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, \"Yılın ilk 6 ayında 15 milyon turist rakamını geçtik. Turizm sektörünün şu ana kadar olan geliri, 9 milyar doları geçti. İstanbul\'a ilk 7 ayda 6 milyon turist geldi. Ortada da bir gerçek var sadece İstanbul\'u ilk 6 ayda yarım milyonu aşkın Alman turist ziyaret etmiş\" dedi.

Kurtulmuş, İstanbul\'da düzenlediği basın toplantısıyla medya kuruluşlarının kültür-sanat editörleriyle bir araya geldi.

Dolmabahçe\'deki Başbakanlık Ofisi\'nde gerçekleşen toplantıda konuşan Numan Kurtulmuş, kültür-sanat ve turizm konularında değerlendirmelerde bulundu. Bakan Kurtulmuş son dönemde özellikle Avrupa ülkelerin ile yaşanan politik gelişmelerin yanı sıra \'ırkçılık\', \'yabancı düşmanlığı\', \'göçmen karşıtlığı\' ile İslam ve Türkiye düşmanlığının arttığını belirterek bu konuların kültür-sanat ve özellikle turizm alanında da oluşturulan olumsuz imajların, Türkiye\'nin önünde önemli bir problem olarak durduğunu dile getirdi.

\"EN DİP NOKTADAN YUKARIYA ÇIKMAKTA OLDUĞUMUZU GÖRÜYORUZ\"

Türkiye\'nin turizm alanında başta 2016\'da ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldığına değinen Kurtulmuş, turizm sektörüyle ilgili şu değerlendirmelerdu bulundu: \"Turizm sektörü, 2014\'te en yüksek seviyesine çıkmıştı. Arkasından yaşadığımız sıkıntılar, özellikle Avrupa\'daki politik gelişmeler, seçim süreçlerinin verdiği gerginlikler, Rus uçağının düşürülmesi ve arkasından ortaya çıkan sorunlar, Türkiye\'ye 2016\'da zor bir yıl yaşattı. Rakamlara baktığımız zaman en dip noktadan yukarıya çıkmakta olduğumuzu görüyoruz. Turizmde önümüze yeni bir dönem geliyor. Bu dönemin dinamikleri içerisinde hareket etmemiz, hem pazar hem ürün çeşitlendirmesini yapmamız lazım. Türkiye, sağlık turizminden spor turizmine, inanç turizminden dağ turizmine, kış turizmine kadar çok potansiyelleri olan bir ülke. Potansiyellerin şimdiye kadar önemli bir kısmını kullandığımızı söyleyemeyiz. Sektörün de gücünü kullanarak, onlara yol göstericilik yaparak, gayretlerini artırarak, ürün çeşitlendirmesini sağlamak ve pazar çeşitlendirmesini yapmak zorundayız.\"

İPEK YOLU PROJESİ\'NİN CANLANDIRILMASI

Kurtulmuş, Çin, Japonya ve Hindistan gibi ülkelere çıkarma yapmak gerektiğine işaret ederek, \"Arkadaşlarımız Çin\'le ilgili çalışmaları sürdürüyorlar, inşallah 10-16 Eylül\'de Çin\'de programlarımız olacak. Çin pazarının Türkiye\'ye açılmasıyla ilgili gayret göstereceğiz. İpek Yolu Projesi dolayısıyla İpek Yolu\'nun üzerinde olan ülkelerin tamamıyla Türkiye\'nin her alanda ilişkileri artıyor. Turizmde de İpek Yolu Projesi\'nin canlanmasıyla ilgili çalışmaları sürdüreceğiz\" diye konuştu.

TÜRKİYE\'NİN ADAYLIĞI

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü Yürütme Kurulu üyeliği için Türkiye\'nin adaylığını koyacağını bildiren Kurtulmuş, Türkiye\'nin yürütme kurulu üyeliğini kazanmasının, Türkiye turizminin gelişmesi ve Türkiye\'nin turizm dilini kullanarak uluslararası alanda etkinliğinin artırılması bakımından önemli bir adım olacağını vurguladı.

\"MİLLİ KÜLTÜREL BAĞIMSIZLIK\" MESELESİ

Türkiye\'nin en önemli meselelerinden birinin \'milli kültürel bağımsızlık\' olduğunu vurgulayan Bakan Kurtulmuş, \" Bu anlamda bu topraklardaki zengin, engin kültürel gücümüzü yeniden üretmek ve günün diliyle ortaya koymak mecburiyetindeyiz. Sadece eserleri ortaya çıkarmak değil, bugüne özgü, günün şartlarına, Türkiye\'nin kendi değerlerini üretebilmesi kültür alanındaki en önemli meselelerden birisi. Bir ülkenin gücü, sadece para biriminin, ekomisinin, milli gelirinin yüksek olması değildir. Bir ülkenin en önemli güçlerinden birisi kültür ve medeniyet değerlerinin gücü ve milletin bundan ne kadar güç aldığıdır\" diye konuştu.

\"6 AYDA 15 MİLYON TURİST RAKAMINI GEÇTİK\"

Bu yıl turizm sektöründe canlanma görüldüğüne dikkati çeken Kurtulmuş, şu bilgileri paylaştı:

\"Geçen sene yaşadığımız darbe, öyle kolay bir darbe değildi. Rezervasyonlar iptal edildi, çok güç durumda kalındı ama bu, sektörün dayanıklılığını da gösteren test oldu. Geldiğimiz sonuçlar itibarıyla yılın ilk 6 ayında 15 milyon turist rakamını geçtik. Turizm sektörünün şu ana kadar olan geliri, 9 milyar doları geçti. İstanbul\'a ilk 7 ayda 6 milyon turist geldi. Ortada da bir gerçek var sadece İstanbul\'u ilk 6 ayda yarım milyonu aşkın Alman turist ziyaret etmiş. Onlar, Türkiye\'de bir problem olmadığını, Türkiye\'nin bütün şehirlerinin en az Avrupa şehirleri kadar güvenli olduğunu görüyorlar. Temmuz ayı sonuna kadar Antalya\'ya 2 milyon turist gelmiş. Önümüzde bir hedef var. 2023\'e geldiğimizde 50 milyon turist ve 50 milyar dolar turizm geliri hedeflerine ulaşmaya gayret edeceğiz\"

\"PARLAMENTO AÇILIR AÇILMAZ TELİF YASASI\'NI ÇIKARTACAĞIZ\"

Numan Kurtulmuş, Kasım ayı başında 2002\'den bu yana yapılamayan 3. Turizm Şurası\'nın toplanacağını belirtti. Telif Yasası çalışmalarında son noktaya gelindiğini bildiren Kurtulmuş, \"Parlamento açılır açılmaz Telif Yasası\'nı Parlamento\'ya sunacağız ve çıkartacağız. Eser sahiplerinin mağduriyetleri giderilecek ve yıllardır beklenen yasa yürürlüğe girecek. Yasa çalışmalarında da ilgili bütün sektör temsilcilerinin görüşü alınarak hazırlandı\" dedi.

\"55 FARKLI KÜLTÜR VARLIĞIMIZIN 17 ÜLKEDEN GERİ ALINMASIYLA İLGİLİ MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR\"

Bakan Kurtulmuş, yağmalanan eserler konusunda çalışmaların sürdüğünün altını çizerek, 6 Eylül\'de İsviçre\'den Türkiye\'ye getirilecek olan Herakles Lahit\'inin Antalya Müzesi\'nde sergileneceğini ifade etti. Kurtulmuş, \"Louvre Müzesi\'ndeki \'Geyik Avı\' kabartmasının peşindeyiz. Belli bir süre sonra bunu da Türkiye\'ye getireceğiz. Şu anda 55 farklı kültür varlığımızın 17 ülkeden geri alınmasıyla ilgili talep ve mücadelemiz sürüyor\" şeklinde konuştu.

\"RANT BASKISI İSTANBUL\'U ESİR ALMIŞ DURUMDA\"

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, toplantıda basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Bir gazetecinin İstanbul\'un tarihi görüntüsünü bozan yapılara ilişkin bakanlığın müdahil olup olmayacağıyla ilgili bir soruya Kurtulmuş, \"Rant baskısı şehirlerimizi özellikle İstanbul\'u esir almış durumda. Maalesef şehirlerimizde rant hırsı değişmiyor. Özellikle yüksek binalara müsaade etmemek ve bu konuda hassasiyetlerin ortaya konulması lazım. Burada da elimizden geleni ortaya koyacağız\" şeklinde yanıt verdi.

Sergilenmeyen tarihi eserler için İstanbul\'a yeni bir müze yapılması konusunda niyetlerinin olduğunu bildiren Kurtulmuş, \"Büyük bir müzeye ihtiyaç olduğu açıktır. Bazı mekanlarımızı da müzeleştirme ihtiyacımız görülüyor. Bunları yapabilirsek çok sayıda eserimizi belirli dönemlerde sergileyebiliriz. Niyet var ancak henüz bir çalışmaya dönüştürülmüş değildir\" ifadelerini kullandı.

\"İNŞALLAH KÜTÜPHANELERİ 24 SAAT AÇIK HALE GETİRECEĞİZ\"

Bir soru üzerine kütüphanelere yönelik yapılacak çalışmalardan bahseden Numan Kurtulmuş, şunları söyledi:

\"Gençlerin son yıllarda çok yoğun bir şekilde kütüphanelere ilgisi var. Bu çok sevindirici. Bazı kütüphaneleri gece 12\'ye kadar açık tutuyoruz. İnşallah kütüphaneleri 24 saat açık hale getireceğiz. Karnı acıktığında dışarı çıkmaması için çay, simit, çorba gibi ufak atıştırmalık yapıp yine çalışmaya devam edebilecekleri imkanı inşallah sağlayacağız\"

İKİ BAKAN BİR ARAYA GELECEK

Kültür - sanat etkinliklerinde alınan KDV oranlarının düşürülmesine yönelik bir çalışma olup olmadığıyla ilgili bir soruya da Bakan Kurtulmuş, Maliye Bakanlığı\'yla birlikte bir çalışma yaptıklarını aktardı. Kurtulmuş, \"Herhalde bir uzlaşma sağlayacağız. Son noktada iki bakan bir araya gelerek belli bir noktaya geleceğimizi ümit ediyorum\" diye konuştu.

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-Bakanın Açıklamaları

-Basın mensupları

-Soru ve cevaplar



