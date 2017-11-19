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DHA İSTANBUL- NAİM SÜLEYMANOĞLU TOPRAĞA VERİLDİ

Haber-Kamera: Ümit TÜRK / İstanbul  DHA  Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun cenazesi Fatih Camii'nde öğle namazına mateakip kılnan cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verildi

19 Kasım 2017 18:50

Haber-Kamera: Ümit TÜRK / İstanbul  DHA 
Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu\'nun cenazesi Fatih Camii\'nde öğle namazına mateakip kılnan cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Mezarlıktaki törene, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Süleymanoğlu\'nun ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Süleymanoğlu\'nun Türk bayrağına sarılı naaşı cenaze aracından alınarak kendisine ayrılan mezara konuldu. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile Bakan Osman Aşkın Bak da, Naim Süleymanoğlu\'nun mezarına toprak attı. Ayazağa Spor Kulübü\'nün küçük oyuncuları da Süleymanoğlu\'nu son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Sporcular aldıkları galibiyeti Süleymanoğlu\'na armağan etmek istediklerini dile getirdi.       

Görüntü Dökümü:
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- Çavuşoğlu ve Bak\'ın mezardaki törene katılması
- Cenazenin toprağa verilmesi
- Dua okunması
- Mezara toprak atılması
- Küçük sporcuların mezarlığa gelmesi
- Genel ve detaylar  
 

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