DHA İSTANBUL - NACİ AĞBAL VERGİ DÜZENLEMESİ İLE İLGİLİ KONUŞTU



*Maliye Bakanı Naci Ağbal,

\" (Emlak Vergisi artışıyla ilgili yapılan düzenleme) Her ne şekilde olursa olsun bir arsa veya arazinin metrekare değeri 2018 yılı için 2017\'deki belirlenmiş değerin yüzde 50 daha fazlası olamaz. Burada vatandaşlarımızdan büyük bir memnuniyetle geri dönüş alıyoruz\"



\" (Özel İletişim Vergisi) Vatandaşımız telefon konuşmalarında artık daha az vergi ödeyecek. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun\"

\" (Kurumlar Vergisi\'nin yüzde 20\'den yüzde 22\'ye çıkması) Açıkcası ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanmasında finans sektörünün mevcut imkanlara göre böyle bir vergi yükünü katlanabilir, sürdürülebilir gördüğümüz söyleyeyim\"





Haber-Kamera: Enver ALAS/ İSTANBUL,(DHA)

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Şişli\'de bir otelde katıldığı \'8. İstanbul Finans Zirvesi\'nin ikinci gününde, açılış konuşmasının ardından program moderatörünün sorularını yanıtladı. 2018-2020 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programı\'nı dün açıklanmasıyla birlikte başta Motorlu Taşıtlar Vergisi olmak üzere Özel İletişim Vergisi, Emlak Vergisi ve Kurumlar ile Gelir Vergileri\'nde yapılan yeni düzenlemeler Bakan Ağbal\'a soruldu.

Emlak değerlerinde nasıl bir artış olacağıyla ilgili soruya Ağbal, emlak vergisinde arazi ve arsalarda metrekare değerlendirmesinin belediyeler tarafından yapıldığını hatırlatarak, \"Bakanlık olarak belediyelerin yaptığı çalışmaları dikkatle izledik. Maliye Bakanlığı olarak belediyelerin değerlemelerde yaptığı artış oranlarına baktık ve şunu gördük; bazı belediyelerde ekonomik gerekçelerle açıklanamayacak astronomik emlak değerleri vergisinde artış var. Yüzde 300, yüzde 500, yüzde 3000 denilebilecek artışlar var. Hükümet olarak bu duruma kayıtsız kalamazdık. Bakanlık olarak bir çalışma yaptık\" diye konuştu.

\"YÜZDE 50\'DEN DAHA FAZLASI OLAMAZ\"

Dün Meclise teslim gönderilen torba yasada bununla ilgili düzenlemenin yer aldığını belirten Ağbal, \"Her ne şekilde olursa olsun bir arsa veya arazinin metrekare değeri 2018 yılı için 2017\'deki belirlenmiş değerin yüzde 50 daha fazlası olamaz. Burada vatandaşlarımızdan büyük bir memnuniyetle geri dönüş alıyoruz. Bir yanlıştan dönülmesi noktasında hükümet olarak insiyatif aldık. Vatandaşlarımız aşırı, fahiş denilebilecek emlak vergisinden kurtulmuş oldu\" dedi.

2018\'DEN İTİBAREN YÜRÜRLÜKTE

Yasanın ne zaman yürürlüğe gireceğiyle ilgili soruya da Naci Ağbal, \"Bu sene emlak vergisi değerlerine ilişkin çalışmalar tamamlandı. Bu komisyon kararları 2018 yılında ödenecek emlak vergileri sırasında olacak. Bu vergiler de Mayıs ayında ödeniyor. Eğer bu düzenlemeyi yapmasaydık vatandaşlarımız gelecek sene Mayıs\'ta astronomik artışlarla karşı karşıya kalacaklardı. Şimdi çok daha makul, enflasyonla tutarlı emlak vergisini ödeme imkanına kavuşmuş olacaklar\" şeklinde yanıt verdi.

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ

Bakan Ağbal\'a yeni düzenlemeyle Özel İletişim Vergisi\'nde yapılan indirim de soruldu. Bu konuda vatandaşların lehine büyük bir vergi indirimi getirdiklerini kaydeden Ağbal, şunları söyledi:

\"Cep telefonlarından yüzde 25 Özel İletişim Vergisi alıyoruz. Evinizde sabir bir telefon varsa bu oran yüzde 15. Şimdi bu çok karmaşık bir vergileme sistemi. Faturaya bakıyorsunuz üç tane farklı farklı vergi oranı var. Sektörle görüşerek vergi sistemini basitleştirerek vatandaşın üzerindeki bu vergi yükünü azaltmak için yüzde 25 ve yüzde 15 olan bu oranları yüzde 7,5\'a düşürdük. Dolayısıyla vatandaşımız telefon konuşmalarında daha az vergi ödeyecek. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun.\"

\"ÖNÜMÜZDEKİ 3 YILLIK SÜREÇTE KAMU KÜÇÜLECEK\"

Orta vadeli programda bütçe disiplininin çok önemli olduğuna vurgu yapan Naci Ağbal, MTV, Özel İletişim Vergii, Kurumlar ve Gelir Vergisi\'nde de artışlar yapıldığını söyledi. Ağbal, \"Vatandaşımız tabiki daha fazla vergi ödeyecek. Bunları yaparken kamu harcamalarında da önemli kesintilere gidiyoruz. Önümüzdeki 3 yıllık sürede kamu küçülecek, daha az harcayacak. Varsa verimsiz harcamalar ve israf, bunların üzerine gideceğiz. Bu ekonomik büyümeyi getirecek. Önümüzdeki süreçte Türkiye ekonomisi yine güçlenecek\" dedi

\"BÖYLE BİR VERGİ YÜKÜNÜ KATLANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR GÖRDÜK\"

Finans sektörü üzerindeki kurumlar vergisi 2 puan artırdıklarına anımsatan Ağbal, \"Açıkcası ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanmasında finans sektörünün mevcut imkanlara göre böyle bir vergi yükünü katlanabilir, sürdürülebilir gördüğümüz söyleyeyim Burada önümüzdeki süreçte bankalar finans kurumları vergileri yüzde 20 yerine yüzde 22 oranında ödeyecekler\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Bakana sorular

-Ağbal\'ın açıklamaları

-Genel ve detay

