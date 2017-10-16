DHA İSTANBUL - NABİ AVCI: TÜRK FİLMLERİ, TÜRKÇEMİZİN TÜRK COĞRAFYASINDA YAYGINLAŞMASINA KATKIDA BULUNUYOR

Haber-Kamera: Enver ALAS - İstanbul / DHA

Eski Kültür ve Turizm Bakanı, Ak Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, televizyonların ve Türk sinemasının Türkçe\'nin eğitiminde ve yaygınlaşmasında önemli bir kaynak olduğunu belirterek, \"Türk filmleri, Türkçemizin tarihimizde hiç olmadığı kadar Türk coğrafyasında yaygınlaşmasına katkıda bulunuyor\" dedi.

Nabi Avcı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Dil Kurumu ve Uluslararası Kültür Dil ve Edebiyat Derneği iş birliğinde İstanbul Üniversitesi\'nin Beyazıt Yerleşkesi\'nde düzenlenen \"Dilimiz Kimliğimizdir Konferansı\"na katıldı.

Konferansta konuşan Nabi Avcı, hem Milli Eğitim hem de Kültür ve Turizm Bakanlığı döneminde öncelikli hedeflerinden birinin dil konusu olduğunu belirterek, anadile yönelik yapılan çalışmaları anlattı. Türkçe\'nin çocuklara doğru öğretilmesi ve güzel kullanımının anlatılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini kaydeden Avcı, bilgi edinmenin sadece okullarla sınırlı olmadığını, iletişim kanallarının çeşitlenmesiyle çocukların çeşitli kaynaklardan bilgi edindiğini söyledi.

\"DİL EĞİTİMİ KONUSUNDA ÇOK ÖNEMLİ KAYNAKLARDAN BİRİSİ TELEVİZYONDUR\"

Nabi Avcı, bugünün koşullarında anadil eğitiminin sadece okullardan ve resmi kurumlardan beklemenin doğru olmadığını belirterek,

\"Türkiye\'de dil eğitimi konusunda çok önemli kaynaklardan birisi televizyondur. Sadece Türkiye\'de değil komşu coğrafyalarımızda da Türkçe öğreniminde televizyon çok önemli bir rol oynuyor. Türk dizileri gerçekten özellikle yakın coğrafyamızda Türkçe\'nin öğrenimi konusunda çok önemli bir alan açtı. Ama dil aynı zamanda değerlerin de taşıyıcısı. Nasıl biz, Hollywood filmlerinden İngilizce öğreniyorsak, onun üzerinde değerleri buraya aktarılıyorsa bizim dizilerimiz üzerinden de bizim değerlerimiz iyisiyle, kötüsüyle başkalarına aktarılıyor. Doğrusu bazen yanlış izlenimler de ediniyorlar\" diye konuştu.

Türk sinemasının da aynı şekilde Türkçe\'nin eğitimine katkıda bulunduğunu aktaran Avcı, \"Türk filmleri, Türkçemizin tarihimizde hiç olmadığı kadar Türk coğrafyasında yaygınlaşmasına katkıda bulunuyorlar\" ifadelerini kullandı.

KÜLTÜRE VE DİLE HİZMET ÖDÜLÜ

Konferansa Nabi Avcı\'nın yanı sıra İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Kültür Turizm Bakanlığı Müşaviri Uğur Kılıç ile öğrenciler ve akademisyenler katıldı. Konuşmasının ardından Nabi Avcı\'ya, \"Kültüre ve Dile Hizmet Ödülü\" takdim edildi.



Görüntü Dökümü

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-Konferansa katılanlar

-Öğrenciler

-Nabi Avcı ve Rektör yan yana

-Avcı\'nın konuşması

-Genel ve detaylar

