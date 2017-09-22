DHA İSTANBUL -  MİSS TURKEY 2017 GÜZELLERİ BELLİ OLDU

Haber: Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA)

Miss Turkey 2017 güzellik yarışmasında Miss Turkey World güzeli Itır Esen, Miss Turkey Universe güzeli Aslı Sümen, Miss Turkey Supranational güzeli Pınar Tartan seçildi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi\'ndeki Grand Pera Emek Sahnesi\'nde düzenlenen ve Ekin Olcayto\'nun sunduğu organizasyonda, yarışmaya başvuran yüzlerce kişi arasından belirlenen 20 finalist jüri önüne çıktı. Türk kadının özelliklerini ve imajını dünyaya en güzel şekilde anlatma amacını taşıyan Miss Turkey 2017\'de jüri başkanlığını Can Sandıkçıoğlu yaparken, jüri koltuğunda ise 2014 Miss Turkey World güzeli Amine Gülşe, gazeteci Güneri Civaoğlu, şarkıcı Meyra Ilıcak, Balet ve oyuncu Tan Sağtürk, moda tasarımcısı Özlem Süer, Plastik Cerrah Op. Dr. Bülent Cihantimur ve Özak Global Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ali Alp oturdu. İlk olarak 20 finalist arasından 10 kişi elenirken, daha sonra yarışmayı kazanan 3 kişi belirlendi. Miss Turkey 2017 güzellik yarışmasında Miss Turkey World güzeli Itır Esen, Miss Turkey Universe güzeli Aslı Sümen, Miss Turkey Supranational güzeli Pınar Tartan seçildi.

Görüntü Dökümü:

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-Yarışmacıların podyumda yürümesi

-Yarışmacıların konuşmaları

-Taç töreni

-Yarışmadan detaylar