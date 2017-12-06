DHA İSTANBUL - MİLLİ EĞİTİM BAKANI YILMAZ: EĞİTİM BU HÜKUMETİN EN ÖNCELİKLİ KONUSUDUR

Haber - Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul DHA

Açık Öğretim Okulları Diploma Töreni\'ne katılan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, \"Eğitim bu hükumetin en öncelikli konusudur. Bütçede en fazla payı eğitime veriyoruz. Çünkü eğitimi ihmal ederseniz her şeyi ihmal etmişsiniz demektir. Ancak eğitime önem verirseniz de her şeye önem vermişsiniz demektir\" dedi.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü\'nün Açık Öğretim Okulları Diploma Töreni, İstanbul Küçükçekmece\'deki Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi\'nde düzenlendi. Törene Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza Altunel, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, öğrenci ve öğretmenler katıldı. Açık öğretim okullarının 25\'inci yılı anısına hazırlanan sinevizyon gösterisi gerçekleştirildi.

\"BEŞİKTEN MEZARA KADAR EĞİTİM\"

Törende Bakan Yılmaz bir konuşma yaptı. Beşikten mezara kadar ilim, ömür boyu hayat boyu eğitim diyerek konuşmasına başlayan Yılmaz, \"Her engeli eğitimle aşarız. Her problemi eğitilirsek çözeriz. Güzel de bir söz var; engeller bedenlerde değil zihinlerde olmasın. En büyük engel zihinlerde olduğu zaman. Ama bilin ki o engeli de eğitimle ortadan kaldırırız\" ifadelerini kullandı.

\"BİZİM AMACIMIZ FIRSAT EŞİTLİĞİNİ SAĞLAMAK\"

Bakan Yılmaz, ÖSYM Başkanından aldığı bazı sayıları açıklayacağını söyleyerek, \"Açık öğretim lisesi mezunu olup da sadece geçen yıl üniversite sınavına girip de hukuk, mühendislik bir de tıpı kazananların sayısını aldım. Geçen yıl açıköğretim lisesini bitirerek Hukuk Fakültesini kazananların sayısı 527, Bin 962 tane mühendislik fakültelerini kazanan açıköğretim lisesi mezunumuz var. Ve 160 da tıp fakültesini kazanalar var. Buradan neyi görüyoruz. Bizim amacımız fırsat eşitliğini sağlamak. Eğitimde herkese kaliteli bir eğitim sunmak. Bu sayıda öğrenciyi bu fakültelere gönderebiliyorsak eğitim de fırsat eşikliğinde ve eğitimde belli bir kaliteyi, sayıyı yakaladık demektir. Bu öğrencilerimize destek olan ailelerini de tebrik ediyorum\" dedi.

\"EĞİTİM BU HÜKUMETİN EN ÖNCELİKLİ KONUSUDUR\"

Eğitimin hükumetleri için en öncelikli konu olduğunu vurgulayan Yılmaz, \"Şundan emin olun Türkiye\'nin bugünü dünden çok daha iyi. Niçin? Eğitim bu hükumetin en öncelikli konusudur. Bütçede en fazla payı eğitime veriyoruz. Çünkü eğitimi ihmal ederseniz her şeyi ihmal etmişsiniz demektir. Ancak eğitime önem verirseniz de her şeye önem vermişsiniz demektir\" şeklinde konuştu.

Törende mezun olan öğrenciler diplomalarını Bakan Yılmaz\'ın elinden alırken, törenin ardından Yılmaz\'a bir hediye takdim edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Törenden detaylar

-Gösterilerden detaylar

-Bakanın gelişi

-İstiklal Marşı okunması

-Bakanın konuşması

-Diploma töreni

-Hediye verilmesi

-Toplu fotograf çekimi