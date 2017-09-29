DHA İSTANBUL - MEVLÜT UYSAL BAŞKANLIK GÖREVİNİ DEVRALDI

*Ak Parti\'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mevlüt Uysal 179 oyla seçimi kazandı.

*İBB Başkanı seçilen Mevlüt Uysal,

“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Topbaş beyefendiye teşekkür ediyorum. İnanıyoruz ki, şu anda Büyükşehir Belediyesi\'nden istifa etmiş olsa da, Topbaş ihtiyacımız olduğu dönemde, \'İstanbul\'a hizmet etme ve katkı sunmada destekleri devam edecek\' diye düşünüyorum. Eminim ki CHP grubu da bunu isteyecektir, inşallah bu meclis hep beraber bunu sağlayacaktır diye düşünüyorum\"

“İnşallah önümüzde 2019\'a, bu az zamanda, bu şehri kültürlerin buluşma yeri olarak devam etmesine hep beraber sahip çıkacağız. Bugün seçimi yaptık, \'bismillah\' diyelim başlayalım.\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nde (İBB) başkanlık seçiminde Mevlüt Uysal, üçüncü tur da seçimi kazandı. Mevlüt Uysal İBB meclisinde bir konuşma yaptıktan sonra İBB 1. Başkan Vekili Ahmet Selamet\'den görevi devraldı.

“UYSAL\'I GERÇEKTEN BAŞARILI OLMASINI DİLEYEREK, TEBRİK EDİYORUM\"

Oy sonuçlarının açıklanmasının ardından CHP\'nin adayı Ekrem İmamoğlu, kısa bir konuşma yaparak İBB meclisinde seçim olmamasını, seçimle gelenlerin seçimle gittiği bir dönem olmasını dilediğini belirtti. İmamoğlu, kendisine destek olarak oy veren CHP İstanbul İl Meclisi üyelerine teşekkür ederek, “Uysal\'ı gerçekten başarılı olmasını dileyerek, tebrik ediyorum\" dedi.

“ONURLU OLDUĞU KADAR DA MESULİYETLİ BİR GÖREV OLDUĞUNUN BİLİNCİNDEYİM\"

Ardından kürsüye çıkan Mevlüt Uysal da, “Şahsımı Aziz İstanbul\'un Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçen değerli meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Bu benim için çok büyük bir onurdur ve o derece de mesuliyetli bir görevdir. Bütün gücümle güveninize layık olmaya çalışacağım. Allah beni size ve İstanbullulara mahcup etmesin. Özellikle AK Parti grubuna ve tüm AK Parti teşkilatına bu çok önemli görevde şahsıma gösterdikleri güven için teşekkür ediyorum. Başta Genel Başkanımız ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan\'a şükranlarımı arz ediyorum. Güzel bir İstanbul\'dan bahsediyorsak, O\'nun eseridir. Bu şehre belediye başkanlığı yaptı. Hizmetleri ile İstanbulluların ve milletimizin gönlünde taht kurdu. Bu şehrin her yerinde onun eserleri var. Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım\'a da huzurlarınızda ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum\" dedi.

“İSTANBUL\'A HİZMET ETME VE KATKI SUNMADA DESTEKLERİ DEVAM EDECEK\' DİYE DÜŞÜNÜYORUM\"

Uysal, İstanbul\'da birçok önemli projenin de devam ettiğini belirterek, \"Bütün AK Parti hükümetleri, milletvekilleri ve partimizde bugüne kadar görev yapan teşkilat mensuplarımız, İstanbul için çok büyük gayret gösterdiler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Özellikle AK Parti iktidarı döneminde İstanbul yeni bir İstanbul oldu. İstanbul herhalde AK Parti döneminden önce yabancı ülkelerden gelenler, AK Parti iktidarından sonra gelenler kıyaslama yapıyorlardır. Ben grubumuza çok teşekkür ediyorum. AK Parti olarak 2014\'de seçime girildi, İstanbullular güvendi oy verdi, görevi teslim etti. O günden itibaren çok çalışmalar yapıldı. Bu çalışmaları yapan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Topbaş beyefendiye teşekkür ediyorum. İnanıyoruz ki, şu anda Büyükşehir Belediyesi\'nden istifa etmiş olsa da, Topbaş ihtiyacımız olduğu dönemde, \'İstanbul\'a hizmet etme ve katkı sunmada destekleri devam edecek\' diye düşünüyorum. Eminim ki CHP grubu da bunu isteyecektir, inşallah bu meclis hep beraber bunu sağlayacaktır diye düşünüyorum\" şeklinde konuştu.

2019 VURGUSU

Uysal, \"Hepimiz biliyoruz ki bu şehir müjdelenmiş bir şehir kadim bir şehir. Doğunun, batının farklı kültürlerin buluştuğu bir şehir. İnşallah önümüzde 2019\'a, bu az zamanda, bu şehri kültürlerin buluşma yeri olarak devam etmesine hep beraber sahip çıkacağız. Bugün seçimi yaptık, \'bismillah\' diyelim başlayalım. Başta konuşmamda az laf çok iş dedim. Bu akşamdan itibaren bir an önce göreve başlayacağım. İnşallah \" diye Allah yar ve yardımcımız olsun. Rabbim bizi mahcup etmesin. Bizlere hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin\" diye konuştu

GÖREVİ DEVRALDI

Mevlüt Uysal seçimin ardından, İBB 1. Başkan Vekili Ahmet Selamet\'den görevi devraldı. Görev teslimi basına kapalı olarak gerçekleşti. Daha soran Mevlüt Uysal tebrikleri kabul etti. İBB\'den ayrılmadan önce basın mensuplarına kısa bir açıklama yaparak, “Hayırlı olsun diyoruz İstanbul\'a. İnşallah daha sonra sizlerle görüşeceğiz. Şimdilik hepinize teşekkür ediyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Seçim sonuçlarının açıklanması

- İmamoğlu\'nun konuşması

- Uysal\'ın konuşması

- Uysal\'ın tebrikleri kabulü

- Uysal\'ın açıklaması

- Detaylar

28.09.2017 - 19.44 Haber Kodu : 170928241

28.09.2017 - 19.47 Haber Kodu : 170928243

28.09.2017 - 21.00 Haber Kodu : 170928255

28.09.2017 - 21.01 Haber Kodu : 170928256

28.09.2017 - 21.03 Haber Kodu : 170928257