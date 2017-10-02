DHA İSTANBUL - METRO ŞANTİYESİNDE İŞ KAZASI 1 YARALI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İSTANBUL DHA
Kağııthane de yapımına devam edilen Metro şantiyesinde meydana gelen iş kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza, yapımı devam eden Kabataş-Mahmutbey Metro hattının Çağlayan şantiyesinde saat 15:00 sıralarında meydana geldi. Şantiyede çalışan işçilerden Yılmaz Kara (32) dengesini kaybederek yaklaşık 30 metreden zemine düşüp ağır yaralandı. İş arkadaşlarının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundukları Kara\'yı ambulansla çok yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Yaşanan kaza sonrası polis soruşturma başlattı.
Görüntü dökümü:
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-Yaralının ambulansla hastaneye getirilmesi
-Yaralının sedye ile acil servise alınması
-İş kazasının yaşandığı Çağlayan Metro şantiyesi
-Genel ve detay görüntüler