DHA İSTANBUL - METİN AKPINAR VE MÜJDAT GEZEN'E ADLİ KONTROL TALEBİ (1)

Haber: Serpil KIRKESER - İSTANBUL DHA

Savcı, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen\'in ifadelerinin ardından serbest bıraktı. Ancak savcı, Akpınar ve Gezen\'in \"adli kontrol\" hükümleri uygulamasına tabi tutulmaları istemiyle mahkemeye sevk etti.