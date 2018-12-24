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DHA İSTANBUL - METİN AKPINAR VE MÜJDAT GEZEN'E ADLİ KONTROL TALEBİ (1)

Haber: Serpil KIRKESER - İSTANBUL DHA Savcı, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in ifadelerinin ardından serbest bıraktı

24 Aralık 2018 16:24

Haber: Serpil KIRKESER - İSTANBUL DHA
Savcı, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen\'in ifadelerinin ardından serbest bıraktı. Ancak savcı, Akpınar ve Gezen\'in  \"adli kontrol\" hükümleri  uygulamasına tabi tutulmaları istemiyle mahkemeye sevk etti. 

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