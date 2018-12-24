DHA İSTANBUL - METİN AKPINAR VE MÜJDAT GEZEN'E ADLİ KONTROL TALEBİ (1)
Haber: Serpil KIRKESER - İSTANBUL DHA
Savcı, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in ifadelerinin ardından serbest bıraktı
24 Aralık 2018 16:24
Haber: Serpil KIRKESER - İSTANBUL DHA
Savcı, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen\'in ifadelerinin ardından serbest bıraktı. Ancak savcı, Akpınar ve Gezen\'in \"adli kontrol\" hükümleri uygulamasına tabi tutulmaları istemiyle mahkemeye sevk etti.
Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir