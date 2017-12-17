DHA İSTANBUL - MESUT YILMAZ'A TAZİYE ZİYARETLERİ...

*CHP Milletvekili Gürsel Tekin,

\"Çok değerli eski Başbakanımızın oğlu ne yazık ki hayatını kaybetti. Allah hiçbir anaya, babaya evlat acısı yaşatmasın. Çok büyük bir acı. Bu acı tüm Türkiye\'nin yüreğini yaktı. Başta ailesine, sevenlerine, dostlarına, herkese baş sağlığı diliyorum\"

* İş adamı Ali Ağaoğlu\'da taziye ziyaretinde bulunmak için Yılmaz Ailesi\'nin Beykoz\'daki evine geldi.

Haber-Kamera: Özden ATİK - Ramazan EĞRİ - Harun UYANIK / İstanbul, DHA

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz\'a taziye ziyaretinde bulundu. Tekin, Mesut Yılmaz\'ın Beykoz\'daki evine geldi. Gürsel Tekin, ziyaretinden ardından yaptığı açıklamada \"Çok değerli eski Başbakanımızın oğlu ne yazık ki hayatını kaybetti. Allah hiçbir anaya, babaya evlat acısı yaşatmasın. Çok büyük bir acı. Bu acı tüm Türkiye\'nin yüreğini yaktı. Başta ailesine, sevenlerine, dostlarına, herkese baş sağlığı diliyorum\" dedi. Tekin, açıklamanın ardından ayrıldı.

AĞAOĞLU\'DA TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNUYOR

Öte yandan İş adamı Ali Ağaoğlu\'da taziye ziyareti\'nde bulunmak için Yılmaz Ailesi\'nin Beykoz\'daki evine geldi.

Görüntü

--------------

-Gürsel Tekin\'in konuşması

-İş adamı Ağaoğlu\'ndan görüntü

-Genel ve detaylar