DHA İSTANBUL - MALTEPE'DE TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ - (1)

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ - Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA - MALTEPE\'de D-100 karayolu Altuntepe mevkii Ankara istikametinde sebze yüklü kamyon yolun sağında bekleyen başka bir kamyona çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu meydana gelirken, trafik polis tarafından tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yapan kamyonlar

-İtfaiyenin çalışmaları

-Trafikten görüntü

-Genel ve detaylar