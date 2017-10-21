DHA İSTANBUL - MALTEPE'DE POLİSİ ALARMA GEÇİREN TRAFO PATLAMASI

Haber - Kamera Ramazan Eğri / İstanbul DHA

Maltepe\'de trafo patlaması sonucu büyük panik yaşandı. 155 ihbar hattına çok sayıda ihbar gelince polis de alarma geçti.

Maltepe, İdealtepe Mahallesi Rıfkı Tonksir Caddesi\'ndeki TEDAŞ\'a ait elektrik dağıtım merkezinden saat 23.30 sıralarında patlama sesi duyuldu. Çevrede sakinleri 155 polis ihbar hattına üst üste patlama ve yoğun duman ihbarında bulundu.



ÇOK SAYIDA POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ

Bunun üzerine polis alarma geçti. Kısa sürede bölgeye çok sayıda polis ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamanın trafodan kaynaklandığının belirlenmesi üzerine önlemler normale döndürüldü. Mahalle sakinleri patlama sesi nedeniyle büyük panik ve korku yaşadıklarını belirtti.



Görüntü Dökümü:

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-Polis araçlarının olay yerine gelmesi

-İtfaiye araçlarının olay yerine gelmesi

-Zıhlı polis araçlarının olay yerine gelmesi

-Mahalle sakiniyle röp

-Balkona çıkan vatandaşlar

-Genel ve Detay



