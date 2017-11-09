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DHA İSTANBUL - MALTEPE'DE HAFRİYAT  KAMYONU EYLEMİ

Haber - Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ / İSTANBUL-DHA Maltepe'de vatandaşlar ilköğretim okulunun önünden geçen ve olası bir kazaya sebep olabilecek hafriyat kamyonlarının güzergahının  değişmesi için eylem yaptı

09 Kasım 2017 19:17

Haber - Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ / İSTANBUL-DHA
Maltepe\'de vatandaşlar ilköğretim okulunun önünden geçen ve olası bir kazaya sebep olabilecek hafriyat kamyonlarının güzergahının  değişmesi için eylem yaptı. Öğrencilerinde katıldığı eylem basın açıklamasının ardından sona erdi.
Maltepe Başıbüyük\'te bulunan Atatürk İlköğretim Okulu önünde toplanan veli ve öğrenciler protesto eylemi yaptı. Eylemciler, Toki ile Maltepe Belediyesi tarafından yapılan ikinci etap inşaatında çalışan hafriyat kamyonlarının, okul önündeki geçiş güzergahının değişmesini istediler. Eyleme katılanlar, okul yolunun dar ve kaldırımsız olması nedeniyle kaza olasılığının yüksek olduğunu belirterek yetkililerin bir önlem almasını istedi.
Okul önünde toplanan veli ve öğrenciler, “Önleminizi alın, kimseyi evlatsız bırakmayın\", \"can güvenliğimiz hakkımız\", \"Kendi yolunuzu kullanın, bizim yolumuzu bize bırakın\" yazılı dövizler taşıdı. Bir öğrenci velisi “okul kapalıyken yapılmadı da niye şimdi yapılıyor. Öğrencilerimiz için bu kamyonlar tehlike oluşturuyor\" diye konuştu.
Yapılan açıklamanın ardından eylem sona erdi.

Görüntü Dökümü:
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-Okul önünden geçen hafriyat kamyonu
-Okulun 100 metre aşağısındaki inşaat
-Toplanan öğrenci ve veliler
-Açılan dövizler
-öğrenci ile röp
-Veli ile röp
-Genel ve detay görüntüler


 

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