DHA İSTANBUL - LİSELİ HELİN'İ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ HAKKINDA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ





Yüksel KOÇ / İstanbul, DHA

Pendik\'te 13 Ekim 2017 tarihinde pompalı tüfekle Helin Palandöken\'i (17) öldürdüğü, Cemil Yıldız (17) ve Deniz Morsümbül\'ü (18) yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Mustafa Y. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Mustafa Y. hakkında, \"Tasarlayarak kasten öldürme\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, \"Kasten öldürmeye teşebbüs\", \"Kasten silahla yaralama\", \"İşyerinde silahla yağma\", \"Ölümle tehdit\", \"Genel güvenliği silahla kasten tehlikeye sokma\" suçlarından da 21 yıl 6 aydan 39 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Pendik\'te bir öğrenciyi öldürdüğü, iki öğrenciyi yaraladığı iddiası ile tutuklanan Mustafa Y. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede Mustafa Y.\'nin ağırlaştırılmış müebbet ve 39 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Mustafa Y.\'nin maktül Helin Palandöken ile kısa bir süre arkadaşlık yaptığı, Palandöken\'in olaydan iki ay önce şüpheli ile olan arkadaşlığına son vererek onunla görüşmek istemediği belirtildi. Şüphelinin Mustafa Y.\'nin maktül Helin Palandöken\'e tutkulu bir şekilde bağlandığı anlatılan iddianamede, \"Helin\'in şüpheliye karşı olumsuz tutum takınması üzerine şüphelinin öfkelenerek Helin\'i öldürmek için önceden plan yaptığı, olayda kullandığı av tüfeğini olaydan kısa bir süre önce satın aldığı\" anlatıldı.



İDDİANAMEDE OLAY ANI ANLATILDI

Şüpheli Mustafa Y.\'nin uzun bir kutu ve sırt çantası ile kendisini almaya gelen H.C.\'nin aracına bindiği, çanta ve kutuyu aracın arkasına bıraktığı anlatılan iddianamede, \"H.C.\'nin sürücülüğünü yaptığı araçla 15.40 sıralarında İstanbul Ticaret Odası Meslek Lisesi\'nin önüne geldiler. Araç içerisinde bir süre beklediler. Kısa bir telefon konuşması yaptıktan sonra H.C.\'ye \'alacağımız adam okulun diğer tarafında, gidip alalım\' dedi. H.C., biraz gittikten sonra durmasını istedi. Aracın durması üzerine şüpheli Mustafa Y. aracın arka koltuğuna geçti, 100 metre ilerledikten sonra aracı tekrar durdurdu. Kutuda bulunan av tüfeğini çıkartarak araçtan indi, yol kenarında yürümekte olan Helin Palandöken, C.Y. ve D.M.\'nin önüne geçerek elindeki silahı mağdur D.M.ye doğrulttu. Kendisine doğru koşan D.M.\'ye ateş açarak, sağ uyluktan hafif nitelikte olmayacak şekilde yaraladı. Daha sonra Helin Palandöken\'e dönerek, \'bu senin yeni sevgilin mi\' diyerek karşısında bulunan C.Y.\'ye iki el arka arkaya yakın mesafeden ateş etti. C.Y., kemik kırığına yol açacak şekilde göğüs boşluğunda kalp bölgesinde hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandı. Yakın mesafede bulunan Helin Palandöken\'i göğüs, bel ve dirsek kısımlarına ateş ederek çoklu kot ve pelvis kırıkları ile birlikte iç organ yaralanmasına bağlı iç kanama ve büyük damar yaralanmasından gelişen dış kanama sonucu olay yerinde öldü\" denildi.



BİLEKLERİNİ KESMEYE ÇALIŞTIĞI SIRADA YAKALANMIŞ

Şüphelinin olaydan sonra koşarak İTO Anadolu Lisesi\'nin içerisine girdiği anlatılan iddianamede, giriş katındaki kantinde temizlik yapan G.Ö.\'ye yaklaşıp elindeki silahı doğrulttuğu, \"Kadın seni gebertip beynini patlatacağım, çabuk bana bıçak ver\" diyerek tehdit ettiği, mutfak kısmına geçerek bir bıçak aldığı, müdürü öldüreceğini söyleyerek üst kata çıktığı, bu amaçla müdür O.Ç.\'nin odasına doğru yöneldiği, kapının kilitli olması üzerine yangın merdivenine giderek bir el ateş ettiği, daha sonra birinci kata inerek elindeki bıçakla bileklerini kesmeye çalıştığı sırada yakalandığı anlatıldı.



AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 39 YIL 6 AY CEZA İSTENDİ

İddianamede şüphelinin, Helin Palandöken\'i \"Tasarlayarak kasten öldürmek\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası ile cezalandırılması istendi. Şüphelinin ayrıca, C.Y.\'yi \"Kasten öldürmeye teşebbüs\", D.M.\'yi \"Silahla kasten yaralama\", temizlik görevlisi G.Ö.\'ye yönelik \"İşyerinde silahla yağma\", okul müdürü O.Ç.\'ye yönelik \"Ölümle tehdit\" ve \"Genel güvenliği silahla kasten tehlikeye sokma\" suçlarından da 21 yıl 6 aydan 39 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

İddianamenin gönderildiği İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi\'nin 15 gün içinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor.



OLAY YERİNE GÖTÜREN ARKADAŞI HAKKINDA TAKİPSİZLİK KARARI

Şüpheli Mustafa Y.\'yi olay yerine götüren H.C. hakkında, şüphelinin işleyeceği suçlardan haberi olmadığı gerekçesi ile takipsizlik kararı verildi.

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- Olayın arşiv görüntüleri