DHA İSTANBUL -  LİSELİ GENCİN ÖLDÜRÜLMESİNE HAPİS İSTEMİ

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul DHA

Küçükçekmece\'de 6 ay önce lise öğrencisi Mustafa Mert Peker\'in (16) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Sigara yüzünden çıkan tartışmada Mustafa Mert Peker\'i öldürdükleri iddia edilen ve yaşları 18\'den küçük 3 tutuklu şüphelinin “Çocuğu kasten öldürmek\", “Silahla yağma “ ve “Kasten yaralama\" suçlarından 20 yıl ile 38 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezalarına çarptırılmaları istendi. Kendileri de lise öğrencisi olan 3 şüpheli, iddianame kabul edilirse önümüzdeki günlerde Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi\'nde hakim karşısına çıkacak.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

17 Nisan 2017\'de meydana gelen olay Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı\'nca hazırlanan iddianamede şöyle anlatıldı. Mustafa Mert Peker(16) arkadaşları G.D. ve M.S.K. ile birlikte Küçükçekmece gölü sahil kısmında buluştu ve müzik dinleyip sohbet etmeye başladı. Gençler masalı bir bankta otururlarken yanlarına şüpheliler Ö.O., (15) S.G. (14) ve T.A. (16) geldi. Şüphelilerden Ö.O.(15) ölen Mustafa Mert Peker ve arkadaşlarından sigara istedi. Masada oturanların sigara olmadığını söylemesi üzerine Ö.O. masada duran sigara paketini göstererek “Bu ne?\" diyerek sordu. Mustafa Mert Peker ve arkadaşı M.S.K. da sigaranın kız arkadaşları G.D.\'ye ait olduğunu söylemesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Şüpheli Ö.O., mağdur M.S.K. ve Mustafa Mert Peker\'in karnına yumruk atarak onları darp etti. Mustafa Mert Peker de kendisine vuran Ö.O.\'nun çenesine yumruk attı. Ö.O. da cebinden çıkardığı bıçağı sallamaya başladı ardından da Mustafa Mert Peker\'in göğüs kısmına sapladı, sonrasında bıçakladığı Mustafa Mert Peker\'e yumruk attı. Mustafa Mert Peker aldığı bıçak darbesiyle bankın üzerine düştü.

MUSTAFA MERT PEKER DARPA DA EDİLMİŞ

Şüpheli T.A., bankın üzerine çıkarak Peker\'in suratına tekme attı. Ö.O. bu kez yere düşen Mert Mustafa Peker\'in yüzüne elinde bulunan bıçağın sapıyla vurdu. Ardından 3 şüpheli lise öğrencisi olay yerinden kaçtı. Mustafa Mert Peker bıçaklanmadan önce tarafları ayırmaya çalışan mağdur M.S.K., şüpheliler S.G.(14) ve T.A. tarafından engellenerek, darp edildi. Ö. O.\'nun bu esnada bıçak çıkardığını gören mağdur M.S.K. yardım istemek için olay yerine en yakın karakola gitti. Olay esnasında ise Ö.O ve T.A., Ölen Mustafa Mert Peker\'e karşı adam öldürme eylemini gerçekleştirmeye yönelik icrai hareketlerde bulundukları belirtildi. Şüpheli T.A. olay esnasında mağdur G.D.\'ye ve Mustafa Mert Pekere\'e ait telefonunu aldı. Ancak T.A. olayın ardından telefonu cebinden çıkarak yere attı.

ALGILAMA YETENEKLERİ TAM

Savcılık hazırladığı iddianamede, 12-15 yaş aralığında olan Suça Sürüklenen Çocuklar (SSÇ) S.G. ve Ö.O.\'nun işledikleri suçun hukuki ve fiili sonuçlarını algılama yeteneklerinin tam olduğuna dair Adli Tıp Kurumu\'nda rapor alındığı kaydetti.

ŞÜPHELİLER İÇİN İSTENEN CEZALAR

İddianamede Ö.O. hakkında “çocuğu kasten öldürme\", “Nitelikli yağma\" ve “Kasten yaralama\" suçlarından toplam 22 yıldan 29,5 yıla kadar hapsi istendi. S.G.hakkında “Çocuğu kasten öldürmeye yardım etme\", “Nitelikli yağma\" “Kasten yaralama\" suçlarından toplam17 yıldan 21,5 yıla kadar hapsi talep edilen iddianamede, şüpheli T.A.\'nın da “Çocuğu kasten öldürme\", “Nitelikli yağma\" “kasten yaralama\" suçlarından toplam 20 yıldan 38 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi. İddianame kabul edilirse şüpheliler önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi\'nde hakim karşısına çıkacak.



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