DHA İSTANBUL - LİSELİ GENCİN ÖLDÜRÜLMESİ DAVASINDA KARAR...



Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul DHA

Küçükçekmece sahilinde 10 ay önce lise öğrencisi Mustafa Mert Peker\'i (16) sigara vermediği için öldürdükleri gerekçesiyle

yargılanan 18 yaşından küçük tutuklu 3 çocuğun yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme heyeti, suç tarihinde 15 yaşını doldurmayan Ö.O ve S.G.\'yi, \"Kasten adam öldürme\" suçundan 11 yıl 8\'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Olay tarihi itibariyle 15 yaşını bitiren T.A.\'yı ise \"Kasten adam öldürme\" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verilmesine hükmeden mahkeme heyeti, şüphelileri \"yağma\" ve \"kasten yaralama\" suçlarından da çeşitli oranlarda hapis cezaları verdi. Davada sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilirken, sanıkların birlikte hareket ederek eylemi gerçekleştirdiği de vurgulandı.



İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı\'nca hazırlanan iddianamede 17 Nisan 2017\'de meydana gelen olay şöyle anlatıldı: Mustafa Mert Peker(16) arkadaşları G.D. ve M.S.K. ile birlikte Küçükçekmece gölü sahil kısmında buluştu ve müzik dinleyip sohbet etmeye başladı. Gençler masalı bir bankta otururlarken yanlarına Ö.O.,(15) S.G. (14) ve T.A. (16) geldi. Ö.O., Mustafa Mert Peker ve arkadaşlarından sigara istedi. Masada oturanların sigara olmadığını söylemesi üzerine Ö.O. masada duran sigara paketini göstererek “Bu ne?\" diyerek sordu. Mustafa Mert Peker ve arkadaşı M.S.K. da sigaranın kız arkadaşları G.D.\'ye ait olduğunu söylemesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Şüpheli Ö.O., mağdur M.S.K. ve Mustafa Mert Peker\'in karnına yumruk atarak onları darp etti. Mustafa Mert Peker de kendisine vuran Ö.O.\'nun çenesine yumruk attı. Ö.O. da cebinden çıkardığı bıçağı sallamaya başladı ardından da Mustafa Mert Peker\'in göğüs kısmına sapladı, sonrasında bıçakladığı Mustafa Mert Peker\'e yumruk attı. Mustafa Mert Peker aldığı bıçak darbesiyle bankın üzerine düştü. T.A., bankın üzerine çıkarak Peker\'in suratına tekme attı. Ö.O. bu kez yere düşen Mert Mustafa Peker\'in yüzüne elinde bulunan bıçağın sapıyla vurdu. Ardından 3 şüpheli lise öğrencisi olay yerinden kaçtı. Mustafa Mert Peker bıçaklanmadan önce tarafları ayırmaya çalışan M.S.K., şüpheliler S.G. ve T.A. tarafından engellenerek, darp edildi. Ö. O.\'nun bu esnada bıçak çıkardığını gören M.S.K. yardım istemek için olay yerine en yakın karakola gitti. Olay esnasında ise Ö.O ve T.A., Mustafa Mert Peker\'e karşı adam öldürme eylemini gerçekleştirmeye yönelik icrai hareketlerde bulundu. T.A. olay esnasında G.D.\'ye ve Mustafa Mert Pekere\'e ait telefonunu aldı. Ancak T.A. olayın ardından telefonu cebinden çıkarak yere attı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da hazırladığı iddianamede Ö.O. hakkında “çocuğu kasten öldürme\", “Nitelikli yağma\" ve “Kasten yaralama\" suçlarından toplam 22 yıldan 29,5 yıla kadar hapsi istedi. S.G.hakkında “Çocuğu kasten öldürmeye yardım etme\", “Nitelikli yağma\" “Kasten yaralama\" suçlarından toplam 17 yıldan 21,5 yıla kadar hapsi talep edilirken, şüpheli T.A.\'nın da “Çocuğu kasten öldürme\", “Nitelikli yağma\" “kasten yaralama\" suçlarından toplam 20 yıldan 38 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi.



\"KENDİMİ KORUMAK İÇİN BIÇAĞI RASTGELE SALLADIM\"

Bakırköy 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada savunma yapan SSÇ Ö.O. \"Mağdurları ve ölen Mustafa Mert\'i önceden tanımam. Olay günü arkadaşlarım olan S.G. ve T.A. ile birlikte Küçükçekmece deki gokart eğlence merkezine eğlence amaçlı gitmiştik. Bir süre orada oyalandık daha sonra evimize doğru birlikte yola çıktık. Kanaryadaki sahil yolunda yürüyorduk. Telefonumla oynuyordum. S.G. ve T.A. benimle beraber yürüyorlardı. Sahil yolunun kenarında tanımadığım 3 kişiyi otururlarken gördüm ve bunlardan tanımadığım ölen Mustafa Mert, yine sonradan ismini öğrendiğim G.D. isimli kızı öpüyordu. Ben gayri ihtiari onlara baktım. Mustafa benim baktığımı görünce \'Ne bakıyorsun lan şerefsiz?\' diye bir söz söyledi. Bende \"Şerefsiz sensin\" diye bir söz söyledim. Sonrasında Mustafa gelip bana saldırdı. Ağız kısmıma yumruklar vurdu. Yere düştüm, üzerime çıktı, vurmaya devam ediyordu. Sonra elinde bir nerden çıkardığını görmediğim bıçağa benzer bir şey gördüm. Bu bıçakla kolumu çizdi, ağlamaya başladım bunu gören arkadaşım T.A. yanıma geldi. Üzerimde olan Mustafa\'yı itekleyerek beni kurtarmaya çalıştı ve Mustafa yere düştü. Elindeki bıçağıda yere düşürdü. Bıçağı yerde gördüm. Mustafa benim üzerime gelince yere düşen bıçağı aldım rastgele salladım. Salladığım bıçağın Mustafa\'nın neresine geldiğini bilmiyorum. Benim salladığım bıçakla Mustafa yere düştü. Bu arada yanımda olan T.A. masanın üzerinde olan o an kime ait olduğunu bilmediğim bir telefonu aldığını gördüm ve kendisine telefonu almamasını bırakmasını

söyledim ve sonrasında birlikte kaçtık. Arkadaşım S.G. bizim yanımıza hiç gelmedi ve olaya hiç karışmadı. Yere düşen bıçağı

üzerime gelen Mustafa\'dan kendimi korumak için rastgele salladım. Kesinlikle kimseyi öldürme gibi bir kastım yoktu. Beraatimi istiyorum\" dedi.



\"OLAYA KESİNLİKLE KARIŞMADIM\"

S.G. de \"Bu olaya kesinlikte katılmadım. Olay günü arkadaşlarım olan Ö.O. ve T.A. ile birlikte sahil yolundan evimize yürüyorduk. Ben ve T.A. önde Ö.O. ise arkada yürüyordu. T.A. ile birlikte yürürken arkamızdan ağlama ve bağırtı sesi geldi. Sesin geldiği yere baktığımda kendisini tanımadığım Mustafa Mert\'in, Ö.O.\'nun üzerinde olduğunu ve ona vurmakta olduğunu gördüm. Ö.O.\'nun ağzında kan vardı. Korktum geride kaldım. Yanımda olan T.A. kavgayı ayırmak için Ö.O.\'nun yanına gitti ve Ö.O.\'nun üzerinde olan Mustafa\'yı itekleyerek yere düşürdü ve orada olanlardan ismini sonradan öğrendiğim M.S.K.\'nın de T.A.\'ya saldırdığını gördüm. Korktuğum için yanlarına gidemedim ve kavgaya karışmadım. Onlar orada boğuşurlarken yanlarında olan bir kadının polisi arayacağını

söylüyordu ve M.S.K. da polise gideceğini söyleyip oradan ayrıldı. Bunun üzerinde T.A. kızın polisi aramaması için masanın üzerinde olan telefonu aldığını gördüm. Ö.O. bunu görünce T.A.\'ya telefonu geri vermesini söyledi ve T.A. da elindeki telefonu attı. Hep birlikte oradan kaçtık. Kimsede bıçak görmedim. Mustafa\'nın ne şekil ve kimin bıçaklandığını bilmiyorum. Ben olay yerine uzaktım. Kavganın olduğu yere hiç gitmedim. Bu nedenle bıçak ve bıçaklanma olayını görmedim. Olaya kesinlikle karışmadım. Kimsenin her hangi bir eşyasını zorla almadım. Bu nedenle suçsuzum beraatimi istiyorum\" diye konuştu.



\"MUSTAFAYA VURMADIM\"

T.A. da olay gününü anlatarak, \"Mustafa Mert Peker\'i kimin bıçakladığını görmediğini, belirterek, \"Mustafa\'nın yaralanması ve sonrasında ölmesi ile ilgili benim bir ilgim yoktu. Mustafa\'ya vurmadım. Beraatimi istiyorum\" ifadelerini kullandı.



15 YAŞINI DOLDURMAYA 2 SANIK KASTEN ADAM ÖLDÜRME SUÇUNDAN 11 YIL 8\'ER YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, şüphelilerin birlikte hareket etmek suretiyle eylemde bulundukları ve Mustafa Mert Peker\'in ölümüne, mağdur M.S.K.\'nın da yaralanmasına sebebiyet verdikleri, mağdurların telefonlarını yağmaladıklarının dosya kapsamından anlaşıldığını belirtti. Mahkeme heyeti, suçun işleniş şekli, suçun işlendiği yer ve zaman, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı nazara alınarak Ö.O.\'nun \"Kasten adam öldürme\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ö.O\'nun suç tarihinde 12 yaşını bitirip 15 yaşını doldurmadığından cezasını 14 yıla düşüren mahkeme heyeti, iyi hal indirimi de uygulayarak Ö.O.\'nun cezasını 11 yıl 8 aya indirdi.

Ö.O.\'yu \"Yağma\" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, Ö.O\'yu \"Kasten Yaralama\" suçundan da bin TL adli para cezasına çarptırdı. Yine 15 yaşını doldurmayan S.G.\'yi \"Kasten adam öldürme\" suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, S.G.\'yi \"yağma\" suçundan 7 yıl 6 ay hapis ve \"Kasten Yaralama\" suçundan ise bin TL adli para cezasına çarptırdı.



15 YAŞINI DOLDURAN DİĞER SANIK İSE 16 YIL 8 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Olay tarihi itibariyle 15 yaşını bitirip 18 yaşını doldurmadığından T.A.\'yı \"Kasten adam öldürme\" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, T.A.\'yı \"Yağma\" suçundan 8 yıl 9 ay hapis ve \"Kasten yaralama\" suçundan da bin 320 TL adli para cezası verdi. Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin de devamına hükmetti.



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Arşiv görüntüler (19 Nisan 2017)

