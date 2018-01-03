DHA İSTANBUL -  KOMŞULARIN SUÇÜSTÜ YAKALADIĞI 'TELEFON DOLANDIRICISI'NIN 7,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA

Zeytinburnu\'nda kendisini telefonda polis olarak tanıtarak Melike A.\'yı (22) dolandırmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli Emre T. (32) altın ve paraları almak için geldiği apartmanda komşular tarafından suç üstü yakalandı. Gözaltına alınan ve tutuklanan Emre T.\'nin \"Kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtmak suretiyle nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs\" suçundan 4 yıldan 7,5 yıla kadar hapsi istendi. İddianame kabul edilirse şüpheli Emre T. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianameye ve şikayetçilerin ifadesine göre olay şöyle oldu: Zeytinburnu\'nda yaşayan Tekstilci Murat A.\'nın (45) cep telefonu 14 Aralık 2017\'de saat 09.30\'da arandı. Telefondaki kişi, Murat A.\'ya başkomiser olduğunu söyledi ve Diyarbakır\'da yakalanan hırsızların kendisinin kimlik bilgilerini kullandığını, bununla ilgili Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne gelmesini istedi. Murat A. da kendisini arayan kişinin dolandırıcı olduğunu düşünerek telefonu kapattı. Biraz zaman geçtikten sonra bu kez de Murat A.\'nın kızı Melike A. cep telefonundan arandı. Zeytinburnu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu\'ndan aradığını söyleyen kişi, Melike A.\'ya \'Babanız bir hırsızlık olayından dolayı şüpheli. Çalınan paralar sizin evinizde. Vereceğim talimatları yerine getirin. Evdeki para ve ziynet eşyalarını çantaya koyun. Aksi halde babanız Murat A. tutuklanacak\' dedi. Bu sözlerin ardından paniğe kapılan Melike A. evdeki bir miktar para ve ziynet eşyasını çantaya koydu. Melike A. aynı zamanda babasına whatsapp üzerinden \'Baba şu anda telefonda polislerle konuşuyorum. Evdeki ziynet eşyalarını ve paraları toplayıp kendilerine vermem gerektiğini söylüyorlar. Telefonu da açık tutmamı kapatmamamı söylüyorlar\' diye mesaj attı. Murat A. da kızına bu kişilerin dolandırıcı olduğunu mesaj olarak whatsapp üzerinden yazdı. Bu kez dolandırıcılar \'0...\' hattan tekrar Murat A.\'yı aradı ve telefonda bağırarak, \' Çocuğa söyle paraları versin, polis şu anda kapıda paraları vermezseniz seni içeri alacağız\' dedi. Dolandırıcıların eve gittiğini anlayan Murat A., komşuları Muhittin A. ve Zülfikar A.\'yı arayarak durumu anlattı ve yardım istedi. Bu sırada Emre T. kapı zilini çaldı ve kapıyı açan Melike A.\'nın elindeki çantayı almaya çalıştı. Apartman sakinleri de bu sırada Emre T.\'yi yakaladı.

\"TELEFON DOLANDIRICILIĞI HAKKINDA BİLGİ VERDİ....BEN DE KABUL ETTİM\"

Gözaltına alınan ve Asayiş Büro Amirliği\'nde ifadesi alınan şüpheli Emre T. ortaokul mezunu ve overlokçu olduğunu belirterek şunları anlattı: Bir hafta önce Gazanfer ile tanıştım. Ben daha önce cezaevinde yatıyordum. Cezaevinden tanıdığım Murat olarak bildiğim bir şahıs aracılığıyla tanıştım. Açık kimlik ve adresini bilmediğim Gazanfer isimli kişi bana telefon dolandırıcılığı yaptığını söyledi. Bana da bu telefon dolandırıcılığını nasıl yaptığı hakkında bilgi verdi. Dolandırıcılık olayından elde edilen paradan yüzde 3\'nü da bana vereceğini söyledi. Ben de teklifi kabul ettim.Bana içerisinde numarasını bilmediğim ancak polislerin beni yakaladığında üzerimde bulunan telefon ve telefona takılı vaziyette olan sim kartı verdi. \'Telefondan sana ne talimat verilirse onları yapacaksın\' dedi. Ben olay günü verilen adrese çıktım. Gazanfer aşağıda bekliyordu. Kapının zilini çaldım. Bu esnada benim telefonum açıktı. Kapıyı açan olmadı. Bir müddet sonra 20-25 yaşlarında bir kadın kapıyı açtı. Kapısını çaldığım adresteki kadının da telefonu açıktı. Ben içeri girdim. Çantayı sordum, çantayı alarak geldi. O esnada evin kapısı çaldı, komşular geldi. Bana kim olduğumu sordular. Ben de polis olduğumu söyledim. Oradan uzaklaşmaya çalıştım, ancak binadaki komşular beni durdurdular ve daha sonra da polisler geldi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE KONULDU

Şüpheli Emre T. çıkarıldığı Bakırköy 4. Sulh Ceza Hakimliği\'nce tutuklanarak cezaevine konuldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma sonunda hazırladığı iddianamede şüpheli Emre T.\'nin ifadesinde geçen \'Gazanfer\' isimli açık kimliği ve adresi belirsiz kişi hakkında ayrı bir soruşturma yürütüldüğü ifade etti. İddianamede, tutuklu şüpheli Emre T.\'nin \"Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtmak suretiyle nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs\" suçundan 4 yıldan 7,5 yıla kadar hapsini talep etti. İddianame kabul edilirse şüpheli Emre T. önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi\'nde hakim karşısına çıkacak.

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