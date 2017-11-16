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DHA İSTANBUL - KIZKARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLEN ERHAN TİMUROĞLU TUTUKLANMAYA SEVK EDİLDİ

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA Ataşehir'de 28 Şubat 2017 tarihinde kız kardeşi Ceylan Timuroğlu'nu öldürdüğü iddiası ile 260 gün sonra yakalanan Erhan Timuroğlu, "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'n

16 Kasım 2017 21:17

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA
Ataşehir\'de 28 Şubat 2017 tarihinde kız kardeşi Ceylan Timuroğlu\'nu öldürdüğü iddiası ile 260 gün sonra yakalanan Erhan Timuroğlu, \"Tasarlayarak kasten öldürme\" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk edildi. 
İki gün önce Sancaktepe\'de gizlendiği evde gözaltına alınan Erhan Timuroğlu ve şoförü C.A., emniyet işlemlerinin ardından bugün İstanbul Anadolu Adalet Sarayı\'na sevk edildi. 
Emniyette susma hakkını kullanan Erhan Timuroğlu ilk olarak kızkardeşi Ceylan Timuroğlu\'nun öldürülmesi ile ilgili olarak savcı Zübeyir Tecelli Akbulut\'a ifade verdi. Savcı Akbulut, sorgusunu yaptığı Timuroğlu\'nu, \"Tasarlayarak kasten öldürme\" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk etti. 


Görüntü Dökümü:
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-Timuroğlu\'nun adliyeye sevki

16.11.2017 - 13.04 Haber Kodu : 171116079

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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