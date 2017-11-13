DHA İSTANBUL - KİTAP FUARI REKORLA KAPANDI

Haber: Enver ALAS - İSTANBUL DHA

36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, dün akşam saat 19.00\'da rekorla sona erdi. Fuarların, geçtiğimiz yıla oranla yüzde 20\'ye yakın artış göstererek 742 bin 445 ziyaretçiye ulaştığı açıklandı.

Beylikdüzü\'ndeki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi\'nde düzenlenen kitap ve sanat fuarlarına gelenler geçtiğimiz cumartesi günü izdihama neden olmuştu. Bir çok kişi fuar merkezinin önündeki üst geçitteki izdihamda ezilme tehlikesi atlatmıştı.

Görüntü Dökümü:

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-Kitap fuarından görüntüler

-İzdihamdan görüntüler