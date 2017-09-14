DHA İSTANBUL - KİŞİSEL BAKIM MERKEZİNDE LAZER MAKİNESİNDEN YANGIN ÇIKTI

- Mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA

Maltepe\'de kişisel bakım merkezinde lazer makinesinden çıkan yangın korkuya neden oldu. Binada mahsur kalanlar itfayenin merdiven aracıyla indirilirken dumandan etkilenen 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın saat 11.00 sıralarında Bağdat caddesi\'nde bulunan 6 katlı binanın 2.katında bulunan kişisel bakım merkezinde çıktı. Lazer makinesinden çıktığı öğrenilen yangın nedeniyle bakım merkezi bir anda duman kapladı.Yoğun duman nedeniyle içerde büyük korku yaşandı. Çalışanlar ve müşteriler kendilerini dışarı atarken dumandan etkilenenler oldu. Üst katlarda mahsur kalanlar itfaiyenin merdiven aracıyla indirildi. Dumandan etkilenen bir kişi ambulasla hastaneye kaldrıldı.Yangından kurtulan bir kişinin gözyaşlarına boğulduğu görüldü. Çevredeki vatandaşlar kadına su vererek sakinleştirmeye çalıştı.

Yangın itfaiyenin zamanında müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.Yangın nedeniyle bakım merkezinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Görüntü Dökümü:

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-Bakım merkezinde çıkan duman

-İtfiayenin çalışmaları

-Üst kattaki vatandaşlardan görüntü

-Dumandan etkilene bir kişinin ambulanstaki görüntüsü(ÖZEL)

-Ağlayan bir çalışanın görüntüsü(ÖZEL)

-Çevredeki vatandaşlarla röp

-Genel ve detay görüntüler

