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DHA İSTANBUL - KİRALADIKLARI SURİYELİ ÇOCUKLARI DİLENDİRDİĞİ İLERİ SÜRÜLEN ÇETE ÇÖKERTİLDİ

Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA İstanbul polisince düzenlenen operasyonda, iddiaya göre Suriyeli ailelerden bin TL'ye kiraladıkları çocukları İstanbul'da dilendiren çete çökertildi

13 Eylül 2017 01:21

Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA
İstanbul polisince düzenlenen operasyonda, iddiaya göre Suriyeli ailelerden bin TL\'ye kiraladıkları çocukları İstanbul\'da dilendiren çete çökertildi. Suriyeli 12 çete üyesi gözaltına alınırken, çete üyelerinin çocukları dilendirerek kazandıkları ileri sürülen paralarla çektirdikleri fotoğraflar ele geçirildi. Dilenci çocukların zabıta ekipleri tarafından metrobüs duraklarından toplanma anları kameralara yansıdı. 
Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, trafikte dilendirilen çocukların para karşılığında kiralanarak İstanbul\'a getirildiği yönünde ihbar alarak çeteye yönelik olarak operasyon düzenledi. Operasyonda Suriye uyruklu çete üyesi 12 kişi gözaltına alındı. Çeteye yönelik operasyonlarla ilgili görüntüler ortaya çıktı. Çete üyelerinin, çocukları dilendirerek elde ettikleri paralarla fotoğraf çektirdiğinin belirlendiği ileri sürüldü. Çocuk Polisi ve zabıta ekiplerinin metrobüste dilenen çocukları kurtarmak için yaptıkları operasyon da kameralarca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde ekipler metrobüs durağındaki çocukları zabıtalarla birlikte yakalıyor. Bazı çocukların ise kaçtığı görülüyor.

Görüntü Dökümü:
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Polis kamerasından 
-Operasyon anından görüntüler
-Gözaltın alınanlar
-Şüphelilerin ele geçirilen para ve malzemelerle fotoğrafı
-Bazı şüphelilerin paralarla fotoğraf çektirmesi
-Zabıta ekiplerinin metrobüs durağında dilendirilen çocukları yakalaması
 

 

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