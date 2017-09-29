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DHA İSTANBUL - KILIÇDAROĞLU'NUN SERBEST BIRAKILAN AVUKATI HAKKINDAKİ İDDİALAR...

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul DHA Savcılığın yurtdışı yasağı konularak serbest bırakılması talebi üzerine hakimlik tarafından serbest bırakılan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik hakkında, "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "Terör ör

29 Eylül 2017 00:54

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul DHA
Savcılığın yurtdışı yasağı konularak serbest bırakılması talebi üzerine hakimlik tarafından serbest bırakılan CHP lideri Kılıçdaroğlu\'nun avukatı Celal Çelik hakkında, \"Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret\", \"Terör örgütü propagandası yapmak\" ve \"Terör örgütüne yardım etmek\" suçlarından soruşturma başlatıldığı belirlendi. 
Savcılığın sevk yazısında Çelik\'in 2 Mart 2014 tarihinde Twitter hesabından FETÖ mensuplarınca o dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan kastedilerek oluşturulan \"başçalan\" isimli Twitter hesabından yapılan paylaşımları retweet yaparak gündemde tutmaya çalıştığı, bu şekilde \"Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret\" suçunu işlediği iddia edildi. 
Savcılığın yazısında Çelik\'in katıldığı televizyon programlarında MİT TIR\'larına ilişkin açıklamalar ile 15 Temmuz darbe girişimi için kullandığı \"kontrollü darbe\" ifadesiyle ise \"FETÖ terör örgütü propagandası yaptığı\" iddia edildi.
Çelik\'in YARSAV\'a yardımda bulunması, MİT TIR\'larının durdurulmasında yer aldığı belirlenen Süleyman Gürbüz ve ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen Fatih Gürsul ile yoğun irtibatının bulunması nedeniyle de \"FETÖ/PDY terör örgütüne yardım ettiği\" iddia edildi.  
Savcılık bu suçlamalar kapsamında Çelik hakkındaki örgüt üyeliği hususuna ilişkin soruşturmanın devam ettiğini belirttiği yazısında, atılı suçun niteliği, mevcut delil durumu ve kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların dikkate alınarak yurtdışına çıkış yasağı konulması şeklinde adli kontrol tedbirinin uygulanmasını talep etti. Hakimlik de savcılığın talebi doğrultusunda Çelik\'in serbest bırakılmasına karar verdi.


 

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