DHA İSTANBUL - KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATI ÇELİK SERBEST BIRAKILDI

Ümit TÜRK / İstanbul DHA
FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu\'nun avukatı Celal Çelik savcılık sorgusunun ardından yurtdışına çıkış yasağı konulması talebiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza hakimliği de Çelik hakkında, yurt dışına çıkış yasağı uygularak serbest bırakılması kararını verdi.
Avukat Celal Çelik, FETÖ soruşturması kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 15 Eylül\'de Ankara\'da gözaltına alınarak İstanbul\'a getirilmişti.