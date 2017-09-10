DHA İSTANBUL - KILIÇDAROĞLU\'NDAN \"ZAFER ÇAĞLAYAN\" AÇIKLAMASI

Gülseli KENARLI - İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin üye kabul töreninde yaptığı konuşmasında, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan hakkında ABD\'de açılan dava ile ilgili \"Bakanlık yapmış bir kişinin ABD\'de yargılanmasını içime sindiremiyorum. Bizde adalet yok mu? Var da, var diyenler o makamda oturmuyorlar\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

- Kılıçdaroğlu\'nun açıklaması

-Genel ve detaylar