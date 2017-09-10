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DHA İSTANBUL - KILIÇDAROĞLU'NDAN "ZAFER ÇAĞLAYAN" AÇIKLAMASI

DHA İSTANBUL - KILIÇDAROĞLU'NDAN "ZAFER ÇAĞLAYAN" AÇIKLAMASI Gülseli KENARLI - İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA  CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin üye kabul töreninde yaptığı konuşmasında, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan hakkında ABD'de aç

10 Eylül 2017 14:39

DHA İSTANBUL - KILIÇDAROĞLU\'NDAN \"ZAFER ÇAĞLAYAN\" AÇIKLAMASI

Gülseli KENARLI - İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin üye kabul töreninde yaptığı konuşmasında, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan hakkında ABD\'de açılan dava ile ilgili \"Bakanlık yapmış bir kişinin ABD\'de yargılanmasını içime sindiremiyorum. Bizde adalet yok mu? Var da, var diyenler o makamda oturmuyorlar\"  dedi.

Görüntü Dökümü:
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- Kılıçdaroğlu\'nun açıklaması
-Genel ve detaylar 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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