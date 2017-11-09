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DHA İSTANBUL - KILIÇDAROĞLU STRASBOURG'TAN DÖNDÜ

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR - İbrahim YILDIZ / İSTANBUL DHA CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 16

09 Kasım 2017 19:57

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR - İbrahim YILDIZ / İSTANBUL DHA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 16.00\'da Zürih\'ten İstanbul\'a döndü. Kılıçdaroğlu\'nu, Atatürk Havalimanı VİP Salonu\'nda partililer karşıladı. Avrupa Konseyi-Dünya Demokrasi Formu\'nun düzenlediği toplantıya katılmak üzere Strasbourg\'a giden CHP lideri temaslarının ardından THY ait uçakla Zürih\'ten İstanbul Atatürk Havalimanı\'na geldi. Kılıçdaroğlu İstanbul\'dan Ankara\'ya geçecek. 

Görüntü Dökümü:
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-Kılıçdaroğlu\'nun otobüsten inişi ve VİP\'e girişi
-VİP\'te partililer tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu


 

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