DHA İSTANBUL - KILIÇDAROĞLU, HELİN'İN AİLESİNİ ARADI

İSTANBUL, (DHA)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pendik\'te silahlı saldırı sonucu öldürülen 17 yaşındaki lise öğrencisi Helin\'in babası Nihat Palandöken\'i aradı. Aileye başsağlığı dileyen Kılıçdaroğlu \"Acınızı paylaşıyoruz. Çok üzgünüz\" dedi. Baba Nihat Palandöken\'in Kılıçdaroğlu\'na \"Bu cinayetin peşini bırakmayın, sizden rica ediyorum üstüne gidin. Arkadaşlarınız bizi hiç yalnız bırakmadı ancak bu cinayeti unutturmayın\" dediği, Kılıçdaroğlu\'nun ise \"Konunun takipçisiyiz\" karşılığını verdiği öğrenildi. Öte yandan CHP İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ile Barış Yarkadaş da ailenin evine giderek acılarını paylaştı.

