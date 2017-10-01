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DHA İSTANBUL - KENAN SOFUOĞLU, İSTANBUL'A GETİRİLDİ (ÖZEL GÖRÜNTÜLERLE)

Dün sıralama turunda kaza geçiren, bel ve kalçasında kırık tespit edilen Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nu taşıyan ambulans uçak İstanbul'a geldi

01 Ekim 2017 17:00

Dün sıralama turunda kaza geçiren, bel ve kalçasında kırık tespit edilen Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu\'nu taşıyan ambulans uçak İstanbul\'a geldi. Dünya Supersport Şampiyonası\'nda yarışan Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu\'nun dün sıralama turları esnasında kaza geçirdi. Kötü hava şartları nedeniyle gerçekleşen kaza sonrası acilen hastaneye kaldırılan, yapılan tetkikler sonucunda bel ve kalçasında kırık tespit edilen Kenan Sofuoğlu, bugün ambulans uçak ile Fransa\'dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı\'na getirildi. Sofuoğlu, daha sonra tedavisinin yapılacağı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü.
 
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Uçaktan görüntü 
-Sofuoğlu\'nu taşıyan ambulanstan detay

NOT: GÖRÜNTÜLER SPOR\'DAN GEÇİLECEK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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