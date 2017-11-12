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DHA İSTANBUL - KEDİYE ATEŞ EDERKEN BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ (Geniş Haber)

Haber - Kamera Ramazan EĞRİ  İSTANBUL DHA Üsküdar'da 3 gün önce eli silahlı bir kişi telefonla konuştuğu sırada belinden çıkardığı silahla kediye 2 el ateş etti

12 Kasım 2017 20:13

Haber - Kamera Ramazan EĞRİ  İSTANBUL DHA
Üsküdar\'da 3 gün önce eli silahlı bir kişi telefonla konuştuğu sırada belinden çıkardığı silahla kediye 2 el ateş etti. O anlar da güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan olayın kendi dükkanı önünde gerçekleştiğini ve o anlarda dükkanın da kapalı olduğunu anlatan Murat Dartar olayın canilik olduğunu belirtti. Dartar Bunu bir insan gerçekten yapamaz. Zavallı bir kediye sıkmanın ne anlamı var. Yerde seken mermi fişekleri komşumuzun arabasının camlarını kople kırmış. Polise gereken tüm bilgileri verdik. Şu an da  araştırmasını yapıyor. Biz bunun yasalar gereğince cezalandırılmasını istiyoruz. Bu hadiselerin bir daha yaşanmaması için... dedi.

Görüntü Dökümü
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-Eli silahlı kişinin silahla ateş etmesi
-Kedinin uzaklaşması
-Genel ve detaylar

12.11.2017 - 16.15 Haber Kodu  171112111a

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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