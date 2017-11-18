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DHA İSTANBUL - KAYMAKAMLIĞA 'ÇOK DİLLİ' DANIŞMA MASASI

  İhsan DÖRTKARDEŞ / İstanbul, DHA Avcılar'da günde ortalama 5 bin kişinin iş takibi için geldiği kaymakamlık binasına Arapça ve İngilizce bilen iki personelin görev yapacağı danışma masası oluşturuldu

18 Kasım 2017 12:56


 
İhsan DÖRTKARDEŞ / İstanbul, DHA
Avcılar\'da günde ortalama 5 bin kişinin iş takibi için geldiği kaymakamlık binasına Arapça ve İngilizce bilen iki personelin görev yapacağı danışma masası oluşturuldu.
Kaymakam Hulusi Doğan, bütün kamu kuruluşlarının tek çatı altında olduğu kaymakamlık binasına gelenlerin nereye gideceklerini kime danışacaklarını bilemediklerini, yönlendirme levhalarının olmasına rağmen yine de bilgi alma gereksinimi duyulduğunu söyledi. Bu konuda muhatap bulunamadığını gördüklerini belirten Kaymakam Doğan, \"Sosyal devletin bir gereği olarak vatandaş odaklı çalışmayı hedef aldığımız için danışma masası oluşturduk. Burada Türkçe\'nin yanı sıra Arapça, İngilizce, Almanca bilen iki görevlimiz, halkın ve günde yaklaşık 1000 Suriyelinin geldiği binamızda güler yüzle bilgilendirmeye başladı\" dedi. Bu arada, polis memurlarının el veya dedektör ile aramasına son veren x-ray sistemi de devreye sokuldu. Görevlendirilen Yasemin Karakaya Almanca ve İngilizce, Filistinli Mona Isma ise Arapça ve İngilizce bildiğini, gelenlere yardımcı olmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Görüntü Dökümü:
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- Kaymakamın çok dilli danışma masası ile ilgili konuşması
- Kaymakamlığa gelenler danışma masasında
- X-ray cihazlı arama
- Genel ve detay görüntüler

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