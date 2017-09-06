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 DHA İSTANBUL - KANADA'YA YOLLANACAK OKEY TAKIMI VE AHŞAP KALEMLİKLERİN İÇİNDE AFYON SAKIZI 

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA  İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kargoyla yurtdışına uyuşturucu madde yollanacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı

06 Eylül 2017 15:54

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA 
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kargoyla yurtdışına uyuşturucu madde yollanacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, Başakşehir\'de bulunan bir kargo şirketine 29 Ağustos\'ta operasyon düzenledi. Polis ekipleri, Kanada\'ya yollanmak üzere paketlenmiş 2 koli içinde bulunan ahşap kalemliklerin ve ahşap okey takımları içerisine zulalanmış toplam 3 kilo kilo 814 gram afyon sakızı ele geçirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kargoyu teslim eden şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. 
 
UYUŞTURUCU MADDELERİN BULUNMASI POLİS KAMERASINDA
Polis ekiplerinin kolileri açarak ahşap kalemlik ve okey takımları içerisine zulalanmış uyuşturucu maddeleri bulması polis kameraları tarafından görüntülendi. 
 
Görüntü Dökümü
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-Polislerin kargo paketlerini bulması
-Kargo paketlerinin açılması
-Paketlerden çıkan kalemlik ve okey takımları 
-Polis ekiplerinin uyuşturucu maddeleri bulması 
-Genel ve detay görüntüler

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